بالنظر إلى طرز الحواسيب المحمولة الموجودة الآن في السوق، سنجد أن حواسيب (كروم بوك) Chromebook هي من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للأطفال، حيث تأتي عادةً بحجم أصغر و ووزن خفيف بعكس الحواسيب المحمولة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك تأتي بمواصفات مناسبة كثيرًا للأطفال لتعزيز إنتاجيتهم وتطوير مهاراتهم.

إليك لماذا يعتبر شراء أحد حواسيب كروم بوك هو الخيار الأفضل لطفلك؟

الجانب الأكثر فائدة في حواسيب (كروم بوك) هي أنها أكثر أمانًا وموثوقية وهذا بسبب إنها تعتمد بشكل أساسي على التخزين السحابي، سواء كان في نظام التشغيل الخاص بها (كروم أوإس) Chrome OS أو التطبيقات مما يخفى مخاطر اختراق البيانات أو الوصول إلى المعلومات الحساسة لطفلك.

حيث تُنسخ أي شيء يفعله طفلك بشكل تلقائي في حساب (جوجل درايف) الخاص به، لذلك لن تُفقد أي ملفات في حالة تعطل الحاسوب أو تلفه، كما تعمل كل صفحة ويب أو تطبيق بوضع الحماية الخاص به، مما يضمن بشكل أساسي عدم تعرض أجزاء أخرى من الحاسوب للاختراق حتى في حالة اختراق هذه الصفحة أو إصابتها.

ومع ذلك، من المحتمل ألا تُصاب حواسيب (كروم بوك) بأي فيروسات أو برامج ضارة، حيث نجد أن معظم التهديدات موجهة بشكل أساسي للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل (ماك أوإس) macOS من آبل، أو (ويندوز) Windows من مايكروسوفت.

وكذلك في حالة إصابة حاسوب كروم بوك بفيروس أو برنامج ضار، فيمكن القضاء على التهديد عن طريق إغلاق الصفحة أو العودة إلى إعدادات المصنع، وهذا هو السبب في أن هناك ثلاثة مدارس من كل خمس في الولايات المتحدة يستخدمون حواسيب كروم.

كيفية إعداد ميزات الأمان للأطفال في حواسيب كروم بوك؟

تتيح جوجل للوالدين إعداد ميزة (الرقابة الأبوية) للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا في جهاز (كروم بوك) Chromebook، وهي طريقة تقدمها الشركة للآباء لمراقبة أطفالهم عند استخدامهم للجهاز بمفردهم والتحكم في المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه، مما يجعل عملية حماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم أكثر سهولة.

يمكنك استخدام تطبيق (Family Link) في حاسوب ماك لمراقبة نشاط طفلك واختيار مواقع الويب التي يمكنه الوصول إليها في متصفح جوجل كروم.

كيفية اختيار الحاسوب المناسب لطفلك؟

تأتي بعض حواسيب (كروم بوك) بوزن خفيف يناسب الطفل، ولكن عند الاختيار يجب عليك التأكد من تصميم الحاسوب وقدرة تحمله،ليناسب طفلك.



كما أن معظم حواسيب كروم غير مصممة للمهام الصعبة، مثل: تحرير الفيديو أو تصميم الجرافيك، لذا نجد أن معظم حواسيب كروم بوك تأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبدأ بسعة 4 جيجابايت وقد تصل إلى 8 جيابايت، وعند الحديث عن التخزين فهو ليس شيئًا هامًا، حيث يتم تخزين كل شيء في حساب (جوجل درايف) الذي يأتي بسعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت.

كما تأتي معظم الطرز بسعة داخلية للتخزين تبدأ من 32 جيجابايت، بينما النماذج الأساسية تأتي بسعة 16 جيجابايت، ونماذج أخرى تصل إلى 64 جيجابايت، ومع ذلك، إذا كان طفلك يقوم بتنزيل الكثير من الكتب المدرسية ولا تريد ترقية سعة التخزين فقد تفكر في حاسوب كروم بوك بسعة تخزينية أكبر أو يدعم بطاقة SD لزيادة السعة التخزينة.

وإذا كان طفلك يستخدم تطبيقات (أوفيس) Office من مايكروسوفت في إنجاز واجباته المدرسية فستحتاج إلى حاسوب كروم بوك يمكنه تشغيل تطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي حيث أن معظم التطبيقات متوافقة وداعمة لحواسيب كروم بوك.





