كيفية اللعب بألعاب PlayStation Plus Collection في منصة PS4

أعلنت شركة سوني في نهاية شهر أكتوبر عن ميزة جديدة للمشتركين في خدمة (PlayStation Plus) تُسمى (PlayStation Plus Collection) تتيح لهم الوصول إلى سلسلة جديدة منسقة من ألعاب منصة (PS4) ستكون متاحة للتنزيل الرقمي عبر منصة (PS5) دون أي تكلفة إضافية طالما كان الاشتراك في الخدمة نشيطًا.

وتقول سوني: “إن ألعاب (PS4) هذه يجب أن تستفيد من تشغيلها عبر منصة (PS5) المتضمنة عتادًا أقوى، كما تستفيد أيضًا من أوقات التحميل السريعة، ومعدلات الإطارات الأكثر اتساقًا في بعض الحالات”.

إليك كيفية اللعب بألعاب PlayStation Plus Collection في PS4؟

ما هي ميزة Play Station Plus Collection؟

بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكنك الوصول إليها عند الاشتراك في خدمة (PlayStation Plus) مثل: الخصومات الحصرية واللعب مع لاعبين متعددين عبر الإنترنت، والحصول على لعبتين مجانيتين كل شهر، يمكنك الآن اللعب بألعاب محددة من ألعاب منصة PS4 عبر منصة الألعاب PS5 الجديدة مجانًا بدون دفع أي مبلغ إضافي.

كيفية العب بألعاب PlayStation Plus Collection في PS4:

تذكر أنه لا يمكن تنزيل الألعاب الموجودة في (PlayStation Plus Collection) عبر منصة PS4 مباشرة، ولكن يمكن تشغيلها إذا تمت إضافتها إلى مكتبتك في PS5. طالما قمت بتسجيل الدخول إلى منصة PS4 باستخدام الحساب الذي استخدمته لتنزيل الألعاب في PS5، فستظهر لك لتنزيلها في أي منصة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (متجر بلاي ستيشن) PlayStation Store في منصة PS5 الخاصة بك.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اختر (بلاي ستيشن بلس) PlayStation Plus.

قم بتحديد خيار (مجموعة بلاي ستيشن بلس) PlayStation Plus Collection، ثم اختر الألعاب التي تريد تنزيلها.

الآن، ستجد هذه الألعاب في (المكتبة) Library الخاصة بك بمجرد تسجيل الدخول إلى منصة الألعاب PlayStation 4.





