جوجل تعزز معايير الخصوصية لامتدادات كروم

قالت شركة جوجل: إنها تخطط لإضافة قسم جديد إلى متجر متصفح كروم Chrome Web Store حيث سيتمكن مطورو الإضافات والامتدادات من الكشف عن البيانات التي يجمعونها من المستخدمين، ولأي غرض.

ومن المقرر أن يدخل القسم الجديد حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني/ يناير 2021، وسيظهر كزر اسمه (ممارسات الخصوصية) Privacy Practices في القائمة الخاصة بكل امتداد في متجر Chrome Web Store.

وللمساعدة في العملية، أضافت جوجل قسمًا جديدًا في لوحة التحكم الخاصة بمتجر كروم Chrome Web Store، حيث سيتمكن مطورو الامتدادات من تحديد البيانات التي يجمعونها من المستخدمين.

وستأتي لوحة التحكم الجديدة الخاصة باستخدام البيانات من جوجل مع مجموعة محدودة من الخيارات المعينة سابقًا، والتي ستمنع بصورة فعالة مطوري امتدادات كروم من ممارسات معينة لجمع البيانات.

ومن الممارسات الممنوعة: البيع بالجملة لبيانات المستخدم ما لم يُضمن استخدام أو نقل بيانات المستخدم لصالح المستخدم، ووفقًا للغرض المعلن من الامتداد. كما يُمنع استخدام بيانات المستخدم للإعلانات المخصصة، أو نقلها.

وقالت جوجل: إنها تخطط لإظهار الإشعارات لجميع المطورين في لوحات المعلومات الخاصة بمطوري متجر Chrome Web Store، وستُطالب مطوري الامتدادات بإعداد قسم (ممارسة الخصوصية).

يُذكر أن سياسة “الكشف عن البيانات” الجديدة من جوجل ليست الأولى من نوعها، إذ أعلنت شركة آبل في مؤتمر المطورين السنوي التابع لها WWDC 2020 في شهر حزيران/ يونيو الماضي أنه سيُطلب من المطورين قريبًا أن يُضمِّنوا جميع القوائم لتطبيقات متجر التطبيقات (آب ستور) App Store بالبيانات التي يجمعونها من المستخدمين، وأن يذكروا البيانات التي تُستخدم لتتبع المستخدمين عبر التطبيقات الأخرى.

أعلنت شركة جوجل عن تمديد دعم متصفح كروم لنظام التشغيل ويندوز 7 حتى 15 كانون الثاني/ يناير 2022 على الأقل في ضوء الظروف الحالية لهذا العام.

ويمثل هذا تمديدًا لمدة ستة أشهر من التاريخ المستهدف الأصلي، ويشمل مزايا الأمان والإنتاجية.

ويضمن هذا التمديد أنه لا يزال بإمكان مستخدمي ويندوز 7 الاستفادة من ترقيات الأمان في متصفح كروم وخرائط الطريق للميزات القادمة.

وكان من المفترض أن ينتهي دعم متصفح كروم لنظام التشغيل ويندوز 7 في شهر تموز/ يوليو من عام 2021، حيث يتوقف المتصفح عن تلقي تحديثات الميزات والأمان.





