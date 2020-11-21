Project Guideline .. تطبيق من جوجل لمساعدة ضعاف البصر

تختبر شركة جوجل تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى Project Guideline يهدف إلى مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين على العمل بمفردهم دون كلب إرشاد أو مساعد بشري.

ويعمل التطبيق من خلال اكتشاف الخطوط المرسومة على الأرض وتوجيه المستخدمين بالإشارات الصوتية.

ويستخدم Project Guideline كاميرا الهاتف لتتبع الإرشادات ثم يرسل إشارات صوتية إلى المستخدم عبر سماعات تستخدم تقنية التوصيل العظمي.

ولا يزال التطبيق في مرحلة النموذج الأولي، وجرى تطويره خلال حدث هاكاثون جوجل في العام الماضي عندما طلب عداء كفيف من المطورين تصميم برنامج يسمح له بالركض بشكل مستقل.

وفي هاكاثون جوجل في خريف 2019، سأل (توماس بانيك) Thomas Panek، الرئيس التنفيذي لشركة Guiding Eyes for the Blind، المصممين عن إمكانية ابتكار تكنولوجيا لمساعدة المكفوفين على العمل بشكل مستقل.

وجرى تصميم عرض توضيحي يسمح للهاتف بالتعرف على الخط المرسوم على الأرض وإعطاء إشارات صوتية.

وتم تطوير نموذج أولي للتطبيق يستخدم الكاميرا الموجودة ضمن هاتف متصل بحزام يرتديه بانيك يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الخط المرسوم على الأرض وإرسال إشارات صوتية إليه اعتمادًا على موقعه.

وقال بانيك: إذا انحرفت إلى يسار الخط، فإن الصوت يرتفع أكثر وأكثر في أذني اليسرى، وإذا انحرفت إلى اليمين، يحدث الشيء نفسه، لكن في أذني اليمنى.

وفي غضون بضعة أشهر، وبعض التعديلات، كان بانيك قادرًا على الركض عبر مضمار داخلي دون مساعدة.

وعمل المطورون بعد ذلك على تكييف التكنولوجيا لتعمل ضمن الهواء الطلق، حيث توجد مجموعة جديدة كاملة من العقبات.

ولا يحتاج تطبيق Project Guideline إلى اتصال بالإنترنت للعمل ويمكنه حساب الظروف الجوية.

وهناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر ويفتقدون وجود كلاب الإرشاد، وتأمل جوجل أن يتم تكييف Project Guideline وتوسيعه لتوفير الاستقلال لمزيد من الأشخاص.

وتستثمر جوجل بشكل متزايد في تكنولوجيا إمكانية الوصول، حيث كشفت النقاب في شهر أكتوبر عن Sound Notifications، وهي ميزة جديدة لنظام أندرويد تُعلم المستخدمين الصم في حالة جريان المياه أو نباح كلب.

وجرى تصميم الميزة لنحو 466 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف السمع، لكنها قد تساعد أيضًا الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس.

وقامت الشركة أيضًا بتوسيع تطبيق Lookout، الذي يمكنه قراءة البريد بصوت عالٍ وتحديد البضائع شفهيًا.





