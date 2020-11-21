متصفح كروم يعاني من مشكلة في حواسيب ماك الجديدة.. إليك كيفية إصلاحها

مع إطلاق آبل لحواسيب ماك الجديدة التي تعمل بمعالج (M1) أصبح معظم مطوري التطبيقات يعملون بجد لتحويل تطبيقاتهم للعمل في حواسيب ماك بشكل سلسل، ومع أن معظم المطورين يعتمدون حاليًا على برنامج Rosetta 2 لتشغيل تطبيقاتهم المستندة إلى معمارية (x86-Intel) أثناء عملية التثبيت وليس في وقت التشغيل، إلا أن شركة جوجل قامت ببذل كل ما في وسعها لمواكبة متصفح سفاري المحسن في حواسيب ماك الجديدة من خلال إصدار نسخة من متصفح (كروم) Chrome تعمل أصلاً على معالج آبل الجديد، ولكن مع ذلك هناك مشكلة.

ماهي التفاصيل؟

ذكر أحد المسئولين في جوجل: “في وقت سابق، قمنا بتحديث صفحة تنزيل متصفح (كروم) الخاصة بنا لتشمل إصدارًا جديدًا من المتصفح محسّنًا لحواسيب ماك الجديدة التي تأتي بمعالج (M1) الجديد من آبل، ولكن اكتشفنا أن الإصدار المتاح للتنزيل قد يتعطل بشكل غير متوقع”.

ومن ثم نجد أن العديد من المراجعين الذي راجعوا حواسيب ماك الجديدة يقدمون التوصية بتشغيل متصفح (كروم) الذي يستند على معالج إنتل في حواسيب ماك الجديدة في الوقت الحالي أو استخدام متصفح سفاري أو أي متصفح آخر حتى تصدر جوجل إصلاحًا، والذي متوقع له الوصول قريبًا.

ولكن إذا كنت تريد استخدام إصدار متصفح (كروم) – الموجه لحواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) – في حاسوب ماك الجديد، فهناك حل مؤقت يمكنك تطبيقه لحين إصدار تحديث جديد للمتصفح. كل ما عليك فعله الآن هو اتباع الخطوات التالية:



في حاسوب ماك الجديد اضغط على قائمة (آبل) Apple.

اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences، ثم اختر (الأمان والخصوصية) Security & Privacy من القائمة المنبثقة.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy في الجزء العلوي.

في الجهة اليسرى من النافذة التي تظهر لك، حدد خيار (بلوتوث) Bluetooth.

ضمن خيار التطبيقات المعتمدة الخاصة بك في الأسفل، اضغط على زر (+) لإضافة تطبيق جديد.

حدد تطبيق (جوجل كروم) Google Chrome، ثم أعد تشغيل المتصفح.



الجدير بالذكر أن شركة جوجل أطلقت يوم الثلاثاء الماضي التحديث الأخير لمتصفح كروم في عام 2020، الذي يحمل اسم (Chrome 87)، والذي يمثل أكبر تعزيز في أداء كروم منذ سنوات، وذلك بفضل العديد من التحسينات، منها: تحسين السرعة والأمان ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، التي يمكنك التعرف عليها من خلال الاطلاع على مقال: “6 من أهم الميزات الجديدة في تحديث متصفح كروم الأخير”.





