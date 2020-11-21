كيفية إنشاء رموز تطبيقات مخصصة في إصدار iOS 14.3

أطلقت آبل خلال الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 14.3، وهو يتضمن تغييرًا كبيرًا في تطبيق (الاختصارات) Shortcuts حيث لم يعد التطبيق يفتح تلقائيًا عند تشغيل اختصار من شاشة الهاتف الرئيسية، ويعتبر هذا التغيير مفيد جدا للمستخدمين الذين يستخدمون التطبيق لإنشاء رموز التطبيقات المخصصة.

إليك كيفية إنشاء رموز تطبيقات مخصصة في الإصدار التجريبي الثاني من iOS 14.3:

ابتداءً من إصدار iOS 14 الذي أطلقته آبل في شهر سبتمبر الماضي، أصبحت القدرة على تعيين رموز التطبيقات المخصصة باستخدام تطبيق (الاختصارات) Shortcuts أمرًا سهلًا للغاية وذلك بفضل ميزة أدوات الشاشة الجديدة التي يدعمها النظام، مما دفع مستخدمو آيفون إلى الاعتماد على تطبيق (Shortcuts) لتخصيص شاشة الهاتف الرئيسية بشكل أكبر باستخدام الرموز المخصصة.



ولكن الجانب السلبي لاستخدام تطبيق (Shortcuts) لتعيين رمز مخصص، هو أن تطبيق (Shortcuts) يعمل أولًا عند تشغيل اختصار ما من الشاشة الرئيسية بدلًا من تشغيل التطبيق المعني، وهذا يعني أن هناك خطوة إضافية تؤدي إلى إبطاء العملية.

ومع ذلك، في الإصدار التجريبي الثاني لإصدار نظام التشغيل iOS 14.3 لم يعد يفتح تطبيق (الاختصارات) عند تشغيل اختصار ما من شاشة الهاتف الرئيسية، وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء رموز تطبيقات مخصصة في شاشة الهاتف الرئيسية وتشغيل التطبيق المرتبط بها دون تشغيل تطبيق (الاختصارات) أولًا في كل مرة، حيث سيظهر بدلاً من ذلك رمز التطبيق في الجزء العلوي من الشاشة.

إليك كيفية عملها لتعيين رموز تطبيقات مخصصة:

افتح تطبيق (الاختصارات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة (+) لإنشاء اختصار جديد.

اضغط على خيار (إضافة إجراء) Add Action ثم اختر خيار (فتح التطبيق) Open App في قائمة الإجراءات.

اضغط على خيار (اختيار) Choose، ثم اختر التطبيق الذي تريد تخصيصه.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to Home Screen.

قم بتسمية الاختصار باسم التطبيق.

اضغط على الرمز الموجود في الجهة اليسرى من اسم التطبيق، ثم اختر الرمز المخصص الخاص بك من تطبيق الصور.

بمجرد الانتهاء، وعند تشغيل اختصار التطبيق من شاشة هاتف آيفون الرئيسية، لن يُفتح تطبيق (الاختصارات) بعد الآن.





