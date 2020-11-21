تحديث جديد لساعتي Fitbit Sense و Versa 3.. إليك التفاصيل

أصدرت شركة (فيتبيت) Fitbit تحديث جديد لنظام التشغيل الخاص بساعتها الذكية يحمل اسم (Fitbit OS 5.1) لكل من طرازي (سينس) Sense و (فيرسا 3) Versa 3 اللذان أطلقتهما في شهر أغسطس الماضي، ويأتي التحديث الجديد بالكثير من الميزات أهمها: ميزة جديدة تهدف إلى المساعدة في مراقبة مستويات الإجهاد لدى المستخدمين.

ما هي أبرز الميزات في إصدار نظام التشغيل الجديد؟

يأتي إصدار نظام التشغيل Fitbit OS 5.1 بعد شهر واحد فقط من قيام الشركة بتنشيط ميزة تخطيط القلب الكهربائي لتتبع معدلات ضربات القلب بشكل أكثر دقة في دول محددة، منها: الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وهونغ كونغ.

والآن مع التحديث الأخير سيكون لديك الآن خيار استخدام مساعد جوجل الذكي (Google Assistant) كمساعد صوت افتراضي بدلاً من المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون، والذي كان متاحًا في جميع طرز الساعات الذكية الخاصة بها منذ الإطلاق.

كما سيسمح لك التحديث أيضًا بإجراء مكالمات هاتفية عبر الساعة عندما يكون هاتفك قريبًا، وإملاء الردود النصية من الساعة مباشرة لمستخدمي هواتف أندرويد فقط والوصول إلى المزيد من البيانات الصحية أثناء نومك، بالإضافة إلى ميزات أخرى منها:



1- تتبع قراءات الأكسجين في الدم أثناء النوم تلقائيًا:

سابقًا، كانت هذه البيانات يمكنك الاطلاع عليها فقط في صباح اليوم التالي إذا اخترت واجهة ساعة (لتتبع الأكسجين في الدم) SpO2 في الليلة السابقة، ولكن إذا كنت تفضل رؤية القراءات في الساعة الذكية في الوقت الفعلي من خلال تثبيت تطبيق SpO2 المتوفر فقط لساعتي Sense و Versa 3.

ملاحظة: تتوفر وجهات SpO2 لساعات Fitbit في بلدان معينة فقط في الوقت الحالي، ومن ثم إذا كنت لا تراها في معرض وجهhj الساعة فإن هذه الميزة غير متاحة في منطقتك بعد.

2- التبديل بين المساعد الصوتي الافتراضي:

يتيح لك التحديث الأخير التبديل بين المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa و(مساعد جوجل) Google Assistant مباشرة من الساعة، ولكن يجب عليك أولًا إعداد هذا الأمر من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق Fitbit في هاتفك الذكي.

ضمن علامة التبويب (الحساب) Account، اضغط على خيار (المساعد الصوتي) Voice Assistant .

قم بتحديد المساعد الصوتي (مساعد جوجل) Google Assistant، وتذكر: ستحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك.

الآن، ستتمكن من استخدام كلا المساعدين عبر الصوت لإصدار الأوامر وتلقي الإجابات بدلًا من قراءة الردود في شكل نصي في شاشة الساعة الذكية.

hgجدير بالذكر أن إصدار التحديث Fitbit OS 5.1 متاح الآن لمستخدمي طرازي Sense و Versa 3 فقط، ولن يتلقى مستخدمو طرزاي Versa 2 و Ionic هذا التحديث، كما يمكنك شراء ساعة Fitbit Sense الآن من موقع أمازون السعودية بسعر 1.559 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني، أما ساعة Versa 3 فيمكنك شرائها بسعر 1,119 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





