بايدن عرضة للهجمات الإلكترونية بسبب ترامب

يستعد الرئيس المنتخب (جو بايدن) لتولي مهام الرئيس (دونالد ترامب)، لكن فريقه الانتقالي لا يحصل على مستوى دعم الأمن السيبراني الذي تقدمه عادة الإدارات المنتهية ولايتها، وذلك وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقد يعني ذلك أن فريق بايدن أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية مما لو كان لديه الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.

وتقدم الحكومة الفيدرالية، التي تمتلك مجموعة من تقنيات مكافحة القرصنة الأكثر تطورًا في العالم، مساعدة محدودة لفريق بايدن الانتقالي فيما يتعلق بتأمين بريده الإلكتروني والاتصالات الأخرى.

ويأتي ذلك بالرغم من المخاوف من احتمال أن يكون الفريق هدفًا رئيسيًا للتجسس بالنسبة لروسيا والصين، وغيرهم من الخصوم.

وعادةً ما تساعد الإدارة المغادرة الفريق الانتقالي في أشياء، مثل إنشاء حسابات البريد الإلكتروني الحكومية والتأكد من حماية هذه الحسابات، وذلك وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

لكن إدارة ترامب منعت الوكالات الفيدرالية من تقديم هذا الدعم، وتركت فريق بايدن الانتقالي يتولى رعاية الأمن السيبراني الخاص به.

ويستخدم الفريق شبكة Google Workspace المدفوعة الأجر، وذلك بالرغم من أن جميع الحسابات مسجلة في كل من برنامج الحماية المتقدمة من جوجل وبرنامج الحماية المعززة من جوجل، وفقًا لما قاله الفريق الانتقالي.

ويُطلب من جميع الموظفين استخدام مفاتيح الأمان المادية Titan Security Key لتسجيل الدخول إلى الحسابات، مما قد يؤدي إلى تحسين الأمان.

ولدى الفريق وصول محدود إلى المعلومات الداخلية على أساس الحاجة إلى المعرفة، ويتم تخزين المعلومات في مساحات مشتركة مع وصول مقيد، وقد تم إطلاع الموظفين على أفضل الممارسات الأمنية.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي: نحن نستعد للحكم خلال جائحة عالمية وركود اقتصادي، كل ذلك أثناء العمل عن بُعد، واستثمرنا منذ بداية التحول في أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الأفضل في فئتها.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: إن إدارة ترامب تتبع جميع المتطلبات القانونية لكنه لم يحدد ماهية تلك المتطلبات.

وتم في 7 نوفمبر تسمية الفائز في الانتخابات الرئاسية، لكن ترامب لم يستسلم بعد، وتمنع إدارته جهود انتقال الأمن السيبراني، كما أنها تعيق التخطيط الفيدرالي للقاح كورونا.





