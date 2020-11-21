أمازون تُحقق في تقارير عن سرقة طلبات بلاي ستيشن 5‏

اشتكى عدد من المستهلكين في المملكة المتحدة من أنهم تفاجئوا بوجود منتجات أخرى في الصندوق الذي يفترض به أن يحتوي منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PS5 التي اشتروها من موقع أمازون.

ونشرت الصحفية ومقدمة البرامج البريطانية (ريبيكا أبريل مايو) تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر مع فيديو يوضح كيف أن الصندوق الذي يفترض أن يحتوي منصة (بلاي ستيشن 5) من سوني التي طلبتها من (أمازون المملكة المتحدة) Amazon UK، جاء مع مقلاة هوائية.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

وليست ريبيكا الوحيدة في الشكوى، إذ إن الكاتب (باتريك ديكنز) من موقع (بوش سكوير) Push Square – المتخصص أصلًا في نشر أخبار منصات (بلاي ستيشن) – نشر شيئًا مشابهًا على موقع تويتر، ولكنه وجد في الصندوق بندقية لعبة بدلًا من منصة (بلاي ستيشن 5).

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

واشتكى أشخاص آخرون من أنهم وجدوا في الصندوق مُدلِّك للأقدام، أو مشواة، أو حتى مجرد كيس من الأرز.

أما عن السبب وراء ما حدث مع أولئك الأشخاص، فقد قال متحدث باسم أمازون لموقع (يورو جيمر) Eurogamer: إنه يحقق في الشكاوى. وأضاف: “نحن نهدف إلى جعل عملائنا سعداء، وهذا لم يحدث لنسبة صغيرة من هذه الطلبات. نحن آسفون حقًا لذلك ونحقق في ما حدث بالضبط”.

وقال المتحدث باسم أمازون: “نتواصل مع كل عميل لديه مشكلة وأعلمنا بذلك حتى نتمكن من تصحيحها. ويمكن لأي شخص لديه مشكلة في أي طلب الاتصال بفريق خدمة العملاء للحصول على المساعدة”.

أعلنت شركة سوني في 12 حزيران/ يونيو الماضي رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن)، ثم بدأت بإطلاقها في بعض الأسواق في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين من المنصة، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والآخر بدون القارئ باسم (بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية) PlayStation 5 Digital Edition.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فإن (بلاي ستيشن 5) تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت.





