أمازون تُحقق في تقارير عن سرقة طلبات بلاي ستيشن 5‏

اشتكى عدد من المستهلكين في المملكة المتحدة من أنهم تفاجئوا بوجود منتجات أخرى في الصندوق الذي يفترض به أن يحتوي منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PS5 التي اشتروها من موقع أمازون.

ونشرت الصحفية ومقدمة البرامج البريطانية (ريبيكا أبريل مايو) تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر مع فيديو يوضح كيف أن الصندوق الذي يفترض أن يحتوي منصة (بلاي ستيشن 5) من سوني التي طلبتها من (أمازون المملكة المتحدة) Amazon UK، جاء مع مقلاة هوائية.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020