آبل تطلب حماية صارمة للبيانات في دعوى جوجل

طلبت شركة آبل وعملاقة الإعلانات GroupM من القاضي الذي نظر في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل السماح لهم بتحديد بيانات معينة تستخدمها الحكومة باعتبارها سرية للغاية، للتأكد من عدم تمكن أي شخص من جوجل من رؤيتها.

وركزت وزارة العدل، التي رفعت دعوى قضائية ضد عملاقة البحث والإعلان في شهر أكتوبر، في قضية مكافحة الاحتكار على مليارات الدولارات التي دفعتها جوجل لتكون محرك البحث الافتراضي عبر أجهزة آيفون من آبل.

وأشارت شركة آبل في إيداعها إلى أنه تم استخدام بيانات حساسة لكتابة الشكوى.

وتتهم الحكومة شركة جوجل باستخدام قوتها السوقية بشكل غير قانوني لعرقلة المنافسين في دعوى قضائية تُعد التحد الأكبر لقوة وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عقود.

وعرضت جوجل ضمان إتاحة أي معلومات سرية لاثنين فقط من المحامين الداخليين في مكاتب مستشار جوجل الخارجي أو بطريقة آمنة أخرى، مضيفة أنها ستبلغ على الفور عن أي إفشاء.

وبشكل مماثل لشركة آبل، فقد طلبت الشركات، ومن ضمنها AT&T ومايكروسوفت وأمازون، التي ساعدت الحكومة من القاضي (أميت ميهتا) Amit Mehta من محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية إنشاء فئة من البيانات تعتبر سرية للغاية، ومنع أي موظف في جوجل من الوصول إليها.

كما طلبت عملاقة الإعلانات GroupM كذلك أن يتم الكشف عن المعلومات بعيدًا عن أعين المحامين الداخليين.

وقال ميهتا هذا الأسبوع: إن المحاكمة قد تستمر لشهور، وطلبت شركة آبل السماح لمحامي جوجل الخارجي فقط بالاطلاع على أي بيانات سرية للغاية وليس أي محامين داخليين.

وقالت شركة آبل: إنها قدمت للحكومة بيانات حول علاقتها مع جوجل، ومن المتوقع أن يُطلب منها المزيد، مثل: شروط الصفقات التي أبرمتها آبل مع محركات البحث الأخرى ونقاشات آبل الداخلية حول التفاوض على الصفقات.

وقالت شركتا مايكروسوفت وأمازون في ملف مشترك: قد تكتسب جوجل نفوذًا أكبر ضد الشركات في أي مفاوضات مستقبلية إذا كان لديها إمكانية الوصول إلى بعض المستندات الحساسة.

وضغط محامي يمثل شركة جوجل من أجل تسريع إصدار الوثائق المستخدمة في كتابة الشكوى ضد الشركة، وقال (جون شميدتلين) John Schmidtlein، محامي جوجل: نحتاج إلى الوصول إلى هذه المواد، ونحتاج إلى معرفة المزيد عن ملامح تلك المادة.

وسأل ميهتا محامي وزارة العدل عن إمكانية إعطاء جوجل قائمة بالشركات التي قدمت معلومات للحكومة، وكمية المعلومات التي قدمتها كل شركة، وأشار القاضي إلى أن جوجل ستتلقى قريبًا قائمة تضم 100 شاهد محتمل.





