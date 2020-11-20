Internet Archive‏ يعلن الاحتفاظ بألعاب الفلاش ورسومه المتحركة

أعلن موقع أرشفة الإنترنت الشهير (إنترنت أركايف) Internet Archive أنه سيحاكي الرسوم المتحركة، والألعاب القائمة على تقنية (فلاش) Flash في مجموعة برامجه، وذلك مع اقتراب إنهاء دعم برنامج (أدوبي فلاش) Adobe Flash الذي ستتوقف معه الألعاب، والرسوم المتحركة الشهيرة القائمة عليه.

وأعلنت شركة أدوبي أواخر شهر تموز/ يوليو 2017 عن عزمها إيقاف الدعم عن برنامج التشغيل (فلاش بلاير) Flash Player بحلول نهاية عام 2020، وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، قالت الشركة: إن إنهاء الدعم عن (فلاش بلاير) سيتم في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وبعد هذا التاريخ، لن تُصدر أدوبي أية تحديثات أو تصحيحات أمان للبرمجية، وهي توصي المستخدمين بإلغاء تثبيت المشغل قُبيل ذلك التاريخ.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُزيل أدوبي جميع أرشيفات إصدارات (فلاش بلاير) السابقة من موقعها الرسمي وستمنع تشغيل المحتوى المستند إلى فلاش. كما ستطالب الشركة من كان لديهم (فلاش بلاير) مثبتًّا على أجهزتهم بإلغاء تثبيته قبل تاريخ الإنهاء.

وقال موقع Internet Archive – وهو مكتبة رقمية غير ربحية – في منشور على مدونته: “باستخدام محاكي الفلاش القيد التطوير المسمى (رفل) Ruffle، أضفنا دعم فلاش إلى نظام (إيميولاريتي) Emularity التابع لموقع Internet Archive، مما يتيح تشغيل مجموعة فرعية من عناصر فلاش في المتصفح، كما لو كان مكون فلاش الإضافي مثبتًا”.

وأضاف الموقع: “ومع أن توافق Ruffle مع فلاش لا يبلغ نسبة 100 في المئة، إلا أنه سيُشغِّل جزءًا كبيرًا جدًا من الرسوم المتحركة التاريخية لفلاش في المتصفح، وذلك بشكل سلس ودقيق”.

يُشار إلى أنه بإنهاء دعم فلاش، فإن ممارسة ألعاب شهيرة، مثل: FarmVille على فيسبوك لن يكون ممكنًا بعدئذ. لذا، قررت شركة (زينجا) Zynga الصانعة للعبة FarmVille إغلاق اللعبة الأصلية المستندة إلى الفلاش بحلول نهاية العام الحالي. ومن جانبها، تعمل فيسبوك على مساعدة المطورين على الانتقال من فلاش ومواصلة تقديم ألعابهم.





