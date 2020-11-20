صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في 5 تطبيقات لتحسين الأمان والخصوصية والإنتاجية مع خصم 94%

وإذا كنت تعتقد أن كل بياناتك في أمان لمجرد أنك تستخدم كلمات مرور قوية، فهذا غير صحيح، حيث إن كلمات المرور لم تعد وسيلة فعّالة لمنع اختراق الحسابات، كما أن حلول المصادقة المستندة إلى الهاتف توفر طبقة إضافية من الحماية، لكنها ليست مضمونة.