صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في 5 تطبيقات لتحسين الأمان والخصوصية والإنتاجية مع خصم 94%

- اشترك مدى الحياة في حزمة الأمان والخصوصية The Internet Privacy & Security Lifetime Subscription Bundle.
- في هذه الأيام؛ أصبحت الأجهزة المحمولة الذكية – سواء كانت الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو الحواسيب المحمولة – من الأشياء الضرورية في حياتنا الشخصية والعملية، حيث نعتمد عليها يوميًا من أجل التواصل الترفيه والعمل لذلك يجب حمايتها جيدًا، خاصةً وأنها تضم الكثير من البيانات الشخصية والمهنية.
- وإذا كنت تعتقد أن كل بياناتك في أمان لمجرد أنك تستخدم كلمات مرور قوية، فهذا غير صحيح، حيث إن كلمات المرور لم تعد وسيلة فعّالة لمنع اختراق الحسابات، كما أن حلول المصادقة المستندة إلى الهاتف توفر طبقة إضافية من الحماية، لكنها ليست مضمونة.
- وبالرغم من أن الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي يحتويان على إجراءات حماية مدمجة، فمن الأفضل دائمًا زيادة مستوى الأمان والخصوصية.
- تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في خدمة VPN، وتطبيق لإدارة كلمات المرور، وخدمة تخزين سحابي لحفظ نسخة احتياطية من بياناتك وتأمينها، وتطبيق لحظر الإعلانات، وتطبيق لتخطيط المشاريع وهذا يعني أنها ستساعدك في تحسين الأمان والخصوصية والإنتاجية في الوقت نفسه.
- تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك مدى الحياة في 5 تطبيقات متميزة مقابل تكلفة رمزية، حيث تشترك في كل من: Ivacy VPN، و Password Boss، و ThunderDrive، و AdGuard، و Timelinr.
- توفر لك خدمة ( Ivacy VPN) حلاً موثوقًا به للأمان عبر الإنترنت، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير وأدوات الحماية من الفيروسات، كما توفر لك سرعة غير محدودة؛ حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى بشكل أسرع، وتعمل على جميع أنظمة التشغيل.
- كما تدعم الخدمة برتوكول (النظير إلى النظير) P2P لمشاركة الملفات بسرعة مع إخفاء الهوية بالكامل، وتدعم ميزة تُسمى (Internet Kill Switch) تعمل على إيقاف الإنترنت فور اكتشافها انقطاع الاتصال، مما يضمن لك الحفاظ على خصوصيتك في جميع الأوقات.
- وهناك ميزة أخرى تتميز بها خدمة (Ivacy VPN) عن الخدمات المنافسة؛ وهي ميزة (Split Tunneling) التي تتيح لك الوصول إلى كل من المحتوى المحلي والأجنبي في الوقت نفسه.
- (Password Boss) هو تطبيق لإدارة كلمات المرور سهل الاستخدام، يتيح لك إنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكّرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أي جهاز خاص بك. كل ما عليك تذكره هو كلمة مرور واحدة لفتح تطبيق (Password Boss) نفسه.
- يستخدم تطبيق (Password Boss) تقنية التأمين التي تُسمى (Zero-knowledge)، ويدعم برتوكول التشفير (256-bit AES)، و(تشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لتأمين بياناتك الحساسة، ومشاركتها بأمان.
- وتوفر لك خدمة (ThunderDrive) سعة تخزينية تصل إلى 500 جيجابايت للنسخ الاحتياطي في السحابة بأمان، مما يتيح لك إدارة الملفات ومشاركتها بسهولة، كما تدعم برتوكول التشفير (256-bit AES) لتأمين الملفات.
- بينما يُعتبر (AdGuard) أحد أفضل الطرق للتخلص من الإعلانات، والتتبع عبر الإنترنت مع حماية الحاسوب من البرامج الضارة.
- ويقدم لك تطبيق (Timelinr) مزيج من أفضل أدوات التخطيط للمشاريع والتعاون في الوقت الفعلي، والعديد من الميزات التي تشمل: تعيين المهام وتوزيع الموارد الصحيحة وتحديد المسؤوليات سريعًا، وإرسال التذكيرات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ميزة تُسمى (SimulCollab) تتيح لك التأكد من مواكبة أعضاء فريقك لكل تغيير تقوم به، وغير ذلك الكثير.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1738 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 89 دولارًا.
- نسبة الخصم: 94%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي بعض أسماء التطبيقات والخدمات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Ivacy VPN: Lifetime Subscription
- Password Boss Premium: Lifetime Subscription
- ThunderDrive Personal Plan: Lifetime Subscription
- AdGuard: Lifetime Subscription
- Timelinr Personal Plan: Lifetime Subscription