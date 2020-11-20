تيمز تنافس زوم بمكالمات مرئية مجانية مدتها 24 ساعة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق ميزة جديدة تسمح لمستخدمي خدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams التابعة لها بإجراء مكالمات مرئية تدوم طوال اليوم مجانًا.

وبعد أن أطلقت عملاقة البرمجيات الأمريكية خدمة (تيمز) للمستهلكين عبر الأجهزة المحمولة في وقت سابق من العام الحالي، بدأت مايكروسوفت الآن بتقديم ميزات موجهة خاصةً للأصدقاء، والعائلة، وذلك لنسخة سطح المكتب والويب من الخدمة. وهي تسمح بإنشاء اجتماع مرئي مجاني يدوم 24 ساعةً لما يصل إلى 300 شخص من الأصدقاء والعائلة.

ولن يحتاج المستخدم إلى حساب مايكروسوفت، أو تطبيق (تيمز) للانضمام إلى المكالمات المرئية، إذ يمكن الانضمام مجانًا عبر متصفح الويب. وستدعم خدمة (تيمز) أيضًا عرض ما يصل إلى 49 شخصًا من الأصدقاء، أو أفراد العائلة في شاشة واحدة بطريقة العرض الشبكي، أو من خلال ميزة Together Mode التي تضع الجميع إلى جانب بعضهم في بيئة افتراضية.

ومع اقتراب عيد الشكر في الولايات المتحدة، يبدو أن مايكروسوفت تريد أن تكون خدمة (تيمز) وسيلة للعائلات للتواصل معًا في ظل ظروف التباعد التي فرضها وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، خاصةً بعد أن أوصى المسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بألا يسافر الناس للاجتماع في عيد الشكر.

ويبدو أن الميزة الجديدة من مايكروسوفت تأتي لتتفوق بها على خدمة (زوم) Zoom التي ارتبط اسمها بالاجتماعات المرئية في ظل الوباء، والتي تضع حدًا قدره 40 دقيقة، ولكنه سيُرفع من أجل عيد الشكر.

وفي خبر سابق، أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة لخدمة (تيمز) تسمح للمستخدمين بدمج تطبيقات خدمات العمل الشائعة، مثل: (أسانا) Asana.

وكانت خدمة (تيمز) مقتصرة في السابق على الدردشات، والتواصل عبر القنوات، ولكن الآن أصبح بإمكان المستخدمين دمج 20 تطبيقًا جديدًا في اجتماعاتهم. وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مناقشة مشروع بُني باستخدام خدمة (أسانا) وتعديله مع الآخرين ضمن الاجتماعات التي تُجرى عبر خدمة (تيمز).





