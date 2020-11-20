أسوس تعلن عن ‏Chromebox 4‎‏ مع أحدث معالجات إنتل

أعلنت شركة أسوس التايوانية يوم الخميس عن جهازها الجديد (كروم بوكس 4) Chromebox 4، وهو جهاز حاسوب صغير يعمل بنظام (كروم أوإس) ChromeOS التابع لشركة جوجل الأمريكية.

ومن حيث المظهر، يبدو حاسوب Chromebox 4 شبيهًا بسلفه Chromebox 3، إذ إن كلاهما أسودان مع شعار (أسوس) في المنتصف، وشعار (كروم) Chrome في الزاوية اليسرى العليا. ويتماثل الجهازان في الأبعاد، إذ يأتيان بطول وعرض متساويين بواقع 5.85 بوصات، وبعمق قدره 1.58 بوصة.

ولكن أسوس أحدثت تغييرًا داخل الجهاز، وهو أن الجهاز الجديد يحتوي الجيل العاشر من معالجات (إنتل) Intel، مقارنةً بسلفه Chromebox 3 الذي احتوى الجيل الثامن من معالجات إنتل. وتقول الشركة: إن المعالج الجديد سيقدم “أداءً أسرع، وأكثر سلاسة، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة”.

ويحتوي Chromebox 4 الجديد معالجًا من نوع Intel Celeron 5205U، أو Intel Core i3-10110U، أو Intel Core i5-10210U، أو Intel Core i7-10510U.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يقدم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع DDR4 بحجم 4 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع M.2 SATA SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويقدم حاسوب أسوس الجديد العديد من المنافذ، ويشمل ذلك منفذًا من نوع (إتش دي إم آي 2.0) HDMI 2.0، ومنفذًا من نوع (يو إس بي-سي 3.2 الجيل 1) USB-C 3.2 Gen 1، ومنفذًا من نوع (يو إس بي 3.2 الجيل 2) USB 3.2 Gen 2 الذي يمكن أن يدعم حتى ثلاث شاشات بدقة 4K معًا. ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات Wi-Fi 6.

وعلى غرار أجهزة نظام (كروم أوإس) الأخرى، يدعم Chromebox 4 الجديد تنزيل تطبيقات أندرويد من متجر (جوجل بلاي) Google Play.

وسيتوفر Chromebox 4 في أمريكا الشمالية في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 289 دولارًا أمريكيًا.





