آبل ومايكروسوفت تتعاونان على دعم وحدة تحكم ‏Xbox‏ لآيفون وآيباد

تعمل شركتا آبل ومايكروسوفت معًا على جعل وحدة التحكم الخاصة بمنصتي (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S قادرة على العمل مع هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية.

وفي الوقت الراهن، لا تدعم وحدة التحكم الخاصة بالمنصتين رسميًا نظامي iOS أو iPadOS، ولكن آبل تقول: إن “مايكروسوفت وآبل تتعاونان على دعم التوافقية لوحدة التحكم الخاصة بمنصة (إكس بوكس سيرس إكس) للعملاء في تحديث مستقبلي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركتان على تحسين دعم وحدة التحكم الخاصة بمنصة (إكس بوكس)، فقد تعاونت آبل مع مايكروسوفت على إضافة دعم وحدة التحكم (إكس بوكس إيليت 2) Xbox Elite 2، ووحدة التحكم (إكس بوكس أدابتيف كونترولر) Xbox Adaptive Controller لنظام iOS 14 في وقت سابق من العام الحالي. ومع ذلك، فإن الدعم ظهر تقريبًا بعد عام من إطلاق Xbox Elite 2.

وليس من الواضح متى تعتزم آبل ترخيص وحدات التحكم الخاصة بمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، ولكن هناك علامات على أن دعم وحدة التحكم DualSense الخاصة بمنصة الألعاب الأحدث (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني قادم قريبًا.

وأفاد موقع (آبل إنسايدر) Apple Insider حديثًا بأن نظام iOS 14.3، الذي لا يزال في مرحلته التجريبية، “يحتوي خلف الكواليس على دعم” لوحدة التحكم DualSense.

ولم تذكر آبل وحدة التحكم DualSense في مذكرة الدعم، ولكن يؤمل ألا تستغرق الشركة عامًا كاملًا لدعم وحدة التحكم الخاصة بمنصة (بلاي ستيشن 5)، ووحدة التحكم الخاصة بمنصة (إكس بوكس).

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أطلقت شركة آبل خدمة التلفزة (آبل تي في) Apple TV التابعة لها لمنصات الألعاب (إكس بوكس)، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصتي (إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس).





