Galaxy M12 القادم مزود ببطارية 7000 ميلي أمبير

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي القادم Galaxy M12 المزود ببطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير.

وقام المسرب الشهير OnLeaks بمشاركة مجموعة من الصور لجهاز Galaxy M12، مما يعطينا نظرة واضحة على تصميم الهاتف وتسلط الضوء على بعض ميزاته.

ويبدو أن هاتف Galaxy M12 القادم بعيد كل البعد عن سابقه، إذ إنه يوفر تصميمًا أكثر حداثة مع وحدة كاميرا مربعة ولونين في الجهة الخلفية.

ويتميز الجزء الأمامي من الهاتف بشاشة من نوع Infinity-V مع نتوء على شكل قطرة الماء للكاميرا الأمامية.

وعلى عكس Galaxy M11، الذي يتضمن ماسح ضوئي لبصمات الأصابع سعوي مثبت في الجهة الخلف، فإن Galaxy M12 يتميز بماسح ضوئي مثبت على الجهة الجانبة مدمج في زر الطاقة.

وتكشف الصور أيضًا أن الجهاز يشمل مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع C.

ولا تكشف الصور عن أي مواصفات للجهاز، لكن المسرب يدعي أن الجهاز يأتي بشاشة مسطحة بقياس 6.5 إنشات.

ومن الجدير بالذكر أن تسريبًا آخر لهاتف Galaxy M21 قد تمت مشاركته حديثًا يعرض صورًا مباشرة للجهة الخلفية للجهاز.

ولا تتطابق الصور المسربة سابقًا من موقع 91mobile مع الصور الجديدة، وذلك لأنها لا تتضمن اللونين النهائيين في الجهة الخلفية.

كما أن مواصفات الشاشة التي شاركها موقع 91mobile لا تتوافق مع المعلومات التي شاركها OnLeaks أيضًا.

ووفقًا لمعلومات 91mobile، فإن Galaxy M21 يأتي بشاشة بقياس 6.7 إنشات مع نتوء.

ويدعي التقرير أيضًا أن Galaxy M12 قيد التطوير حاليًا في منشأة سامسونج في الهند، ويستخدم رقم الطراز SM-M127F.

وتعرض إحدى الصور رقم الطراز محفورًا على الجهة الخلفية مع رقم الطراز SM-F127G.

ويشير هذا إلى أنه يمكن إطلاق الجهاز باسم Galaxy F12 في بعض المناطق.

وكانت سامسونج قد أطلقت سلسلة Galaxy M في الهند في العام الماضي للتنافس مع شركات التصنيع الصينية، مثل: شاومي وريلمي، في قطاع الهواتف المنخفضة السعر والمتوسطة السعر.

وكان كل من Galaxy M10 و Galaxy M20 أول هاتفين في السلسلة، وتلاهما Galaxy M30 و Galaxy M30s و Galaxy M40 على مدار العام.

وبالنظر إلى أن جميع هذه الأجهزة تستهدف فئات أسعار مختلفة، فقد انشغلت سامسونج في إطلاق طرز محدثة لكل جهاز هذا العام.

وأطلقت الشركة حتى الآن هواتف Galaxy M11 و Galaxy M21 و Galaxy M31 لتخلف Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30s على التوالي.





