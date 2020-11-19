أطلقت شركة جوجل يوم الثلاثاء الماضي التحديث الأخير لمتصفح كروم في عام 2020، الذي يحمل اسم (Chrome 87)، والذي يمثل أكبر تعزيز في أداء كروم منذ سنوات، وذلك بفضل العديد من التحسينات، منها: تحسين السرعة والأمان ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

قامت جوجل بتحسين أداء متصفح كروم في إصدار (Chrome 87) بعدة طرق، حيث يبدأ المتصفح الآن أسرع بنسبة 25%، كما يعطي الأولوية لعلامات التبويب النشيطة فقط – وليس كل ما هو مفتوح – مما يقلل استخدام وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 5 أضعاف، مما يعني أنه يستخدم طاقة أقل وستستمر بطارية الحاسوب المحمول لفترة أطول.

لا شك أن تحسن الأداء سيختلف من حاسوب إلى آخر، وسيكون الحكم في النهاية للمستخدمين، ولكن يمكن للجميع الاستمتاع بالميزات الجديدة التي يقدمها المتصفح لإنجاز العديد من المهام بسهولة.

إليك 6 من أهم الميزات الجديدة في تحديث متصفح كروم الأخير:

أولًا؛ كيفية تثبيت تحديث متصفح كروم الأخير:

أصدرت جوجل تحديث متصفح كروم يوم الثلاثاء الماضي، وعادةً ما يتم تحديث متصفح الويب تلقائيًا عند إغلاقه وإعادة فتحه، وإذا كنت تريد التحقق من أنك تستخدم أحدث إصدار من المتصفح؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في متصفح كروم؛ انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (About Chrome) وسيظهر لك إذا كنت تستخدم آخر إصدار من المتصفح أم يوجد تحديث يمكنك تثبيته.

بمجرد الانتهاء من تثبيت التحديث اضغط على زر (إعادة التشغيل) Relaunch، لإعادة تشغيل تشغيل المتصفح.

ثانيًا؛ ما هي أهم الميزات الجديدة:

1- تحسين قارئ ملفات PDF:

لأول مرة منذ فترة؛ يتلقى قارئ (ملفات PDF) المدمج في متصفح كروم تحديث، حيث يتضمن (PDF viewer) الآن شريطًا جانبيًا يعرض معاينة لجميع الصفحات، وتوجد أزرار التكبير والتصغير في الجزء العلوي من الشاشة مع زر تدوير وخيار (ملاءمة الصفحة) Fit to Page، وتتضمن القائمة أيضًا خيارًا جديدًا لعرض الصفحات جنبًا إلى جنب.

إذا كنت لا ترى هذه الواجهة الجديدة عند فتح ملف PDF في متصفح كروم، يمكنك فرض تفعيلها يدويًا، عن طريق هذه الخطوات:

انسخ هذا الرابط “chrome://flags/#pdf-viewer-update” والصقه في شريط العنوان، ثم اضغط على زر (Enter) في لوحة المفاتيح.

اضغط على القائمة المنسدلة الموجودة بجوار خيار (PDF Viewer Update)، ثم اختر (تفعيل) Enabled. وبمجرد تفعيلها ستحتاج إلى إعادة تشغيل متصفح جوجل كروم.

2- ميزة البحث في علامات التبويب المفتوحة:

إذا كنت ترغب في إبقاء الكثير من علامات التبويب مفتوحة، فقد يكون من الصعب أحيانًا العثور على العلامة التي تريدها، لذلك يقدم لك تحديث متصفح كروم رمز سهم في شريط الحالة في الزاوية العلوية اليمنى يتيح لك رؤية قائمة بجميع علامات التبويب المفتوحة. تتضمن هذه القائمة جميع نوافذ كروم، ويمكنك الكتابة للبحث فيها عن أي علامة تبويب تريد الوصول إليها.

3- ميزة إجراءات كروم في شريط العناوين:

شريط العناوين في المتصفح هو المكان الذي يمكنك فيه كتابة عناوين URL والقيام بعمليات بحث، ولكن في إصدار كروم 87 أضافت جوجل ميزة جديدة تُسمى (إجراءات كروم) Chrome Actions، وهي طريقة أسرع لإنجاز المهام بضغطات أقل على لوحة المفاتيح. على سبيل المثال: عند كتابة (تعديل كلمات المرور) edit passwords، أو (حذف السجل) delete history، ستحصل على اختصار مباشر ينقلك لهذا القسم من الإعدادات.

4- أدوات لضبط الكاميرا في مكالمات الفيديو:

أصبحت مكالمات الفيديو مهمة بشكل كبير في عام 2020، لذلك أضافت جوجل في تحديث متصفح كروم بعض الأدوات الجديد لتسهيل ضبط الكاميرا أثناء الاجتماعات. إذا كنت تستخدم كاميرا خارجية تدعم التحريك والإمالة والتكبير والتصغير، فيمكن لمتصفح كروم الآن الوصول إلى عناصر التحكم هذه.

وبدلاً من استخدام برنامج من الشركة المصنعة للكاميرا، يمكنك التحكم في الكاميرا مباشرةً من خلال كروم. ولكن لا يمكن لموقع التطبيق الذي تقوم من خلاله بإجراء المكالمة الوصول إلى عناصر التحكم إلا إذا منحته الإذن.

5- ميزة البطاقات للمتابعة من حيث توقفت :

لمساعدتك على العودة إلى المهام التي كنت تقوم بها قبل غلق متصفح كروم – مثل: التخطيط لحجز موعد عشاء، أو البحث عن هدية، أو الانتهاء من مشاهدة مقطع فيديو – أضافت جوجل ميزة جديدة تُسمى (البطاقات) Cards إلى صفحة علامة التبويب الجديدة، حيث سيؤدي النقر عليها إلى نقلك إلى المحتوى الذي زرته حديثًا، والمحتوى ذي الصلة على الويب، مما يساعدك على المتابعة من حيث توقفت.



وقد ذكرت جوجل في منشور الإعلان عن التحديث أنها ستبدأ بتجربة ميزة (البطاقات) في مجالات، مثل: الطهي والتسوق الآن، وتخطط لإضافة الترفيه في أوائل العام المقبل.

6- خلفيات جديدة:

تعمل جوجل على تميز متصفح كروم في أجهزة كروم بوك – التي تعمل بنظام التشغيل (Chrome OS) التابع لها – قليلاً، لذلك قدمت بعض الخلفيات الجديدة، ويمكنك العثور على الخلفيات في مجموعات “Element” و “Made by Canvas” و “Collage” الجديدة، حيث ستجد أكثر من 30 خلفية جديدة.





