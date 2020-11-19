يوتيوب تعرض إعلانات دون منح صانع المحتوى أرباحًا

تبدأ منصة يوتيوب بعرض إعلانات عبر مقاطع فيديو بعض صناع المحتوى، لكنها لن تمنحهم جزءًا من أرباح الإعلانات لأنهم ليسوا كبارًا بما يكفي للتسجيل في برنامج الشركاء.

وعند عرض الإعلانات عبر مقاطع فيديو يوتيوب، يتلقى صناع المحتوى عادةً جزءًا من الأرباح من خلال دورهم في برنامج شركاء يوتيوب.

ومع قواعد تحقيق الدخل الجديدة، قد يرى صانع المحتوى غير المنضم إلى برنامج الشركاء إعلانات عبر بعض مقاطعه الفيديوية، وذلك وفقًا لتحديث لشروط خدمة المنصة.

وأضافت المنصة قسمًا جديدًا لشروط الخدمة ينص على أن المستخدمين يمنحونها الحق في استثمار المحتوى عبر الخدمة، وقد يشمل تحقيق الدخل هذا عرض الإعلانات عبر المحتوى أو بداخله أو فرض رسوم على المستخدمين مقابل الوصول، ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تخولك الحصول على أي مدفوعات.

ويؤثر التحديث في صناع المحتوى الصغار الذين ليس لديهم نسبة مشاهدة كبيرة، حيث يتطلب برنامج شركاء يوتيوب من صانع المحتوى أن يكون قد جمع إجمالي 4000 ساعة من وقت المشاهدة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية مع أكثر من 1000 مشترك.

ويعتبر الإعلان عملاً تجاريًا كبيرًا لمنصة يوتيوب وشركتها الأم جوجل، حيث حققت منصة مشاركة الفيديوهات 5 مليارات دولار في الربع الأخير وحده، كما أنه يعتبر مهمًا لصانع المحتوى، الذي يعتمد على مدفوعات المنصة لدعم نفسه.

ويمكن ليوتيوب الآن عرض المزيد من الإعلانات عبر منصتها، ولن تضطر إلى الدفع لعدد من صناع المحتوى في هذه العملية.

وأكدت الشركة أن الإعلانات لن تعمل عبر مقاطع الفيديو من صناع المحتوى غير الشركاء الذين يركزون على مواضيع حساسة.

ولم تمر الأخبار بهدوء بالنسبة لأعضاء مجتمع يوتيوب، وكانت علاقة مجتمع صناع المحتوى بمنصة يوتيوب بشأن الأرباح مشحونة منذ سنوات.

وفي أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017، أصيب صناع المحتوى المنضمين إلى برنامج الشركاء بانخفاض مفاجئ في العائدات حيث كافحت المنصة لاحتواء مقاطع الفيديو المزعجة بالنسبة للأطفال والمحتويات الضارة الأخرى.

ولم تذكر منصة يوتيوب عدد صناع المحتوى الذين سيشاهدون الإعلانات التي يتم عرضها عبر مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الدفع لهم، لكن الشركة أكدت أن القنوات من جميع الأحجام قد ترى الإعلانات تظهر.





