كيف يمكنك حذف بياناتك الشخصية من نتائج بحث جوجل؟

أصبح كل شيء في حياتنا يرتبط بالإنترنت الآن، وبالتالي فإن أي شخص يريد التواصل معك أو معرفة بعض المعلومات عنك يمكنه فقط كتابة اسمك في محرك بحث جوجل أو في إحدى منصات التواصل الاجتماعي لجمع بعض البيانات عنك، كما إنك تقوم يوميًا بالاشتراك في تطبيق أو خدمة أو موقع إلكتروني جديد وتشارك بياناتك معه.

ولكن ماذا يحدث إذا ظهرت بعض بياناتك الشخصية التي لا تريد أن يعرفها أحد في نتائج بحث جوجل، أو نشر شخص ما معلومات غير صحيحة عنك، هل تساءلت يومًا عن كيفية حذف هذه البيانات، أو ما هي الطرق التي تساعدك في منع ظهور هذه البيانات الشخصية في نتائج بحث جوجل؟

يعرض محرك بحث جوجل المعلومات التي يتم جمعها من المواقع الإلكترونية على الويب، وأفضل طريقة لحذف المعلومات التي تتعلّق بك من نتائج بحث جوجل هي التواصل مع مالك الموقع الإلكتروني الذي نشر المعلومات. وإذا حذفها مالك الموقع لن يعثر محرك البحث عليها لإدراجها في نتائج البحث.

وإذا لم تتمكن من التواصل مع مالك الموقع الإلكتروني، أو رفض حذف هذه البيانات، يمكنك تقديم طلب لجوجل لحذفها، حيث تحذف جوجل المعلومات الشخصية التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة منها: سرقة الهوية والاحتيال المالي وبعض أشكال الضرر الأخرى.

فيما يلي سنستعرض كيفية حذف بياناتك الشخصية من بحث جوجل بسهولة:



1- تقديم طلب لحذف معلومات تحديد الهوية الشخصية:

إذا اكتشفت وجود أي بيانات شخصية لك في نتائج بحث جوجل ولم تتمكن حذفها، يمكنك تقديم طلب لجوجل لحذفها، حيث تقوم جوجل بحذف المعلومات الحساسة مثل: رقم هاتفك، أو رقم الضمان الاجتماعي، أو السجلات الطبية الشخصية أو الصور الحميمية، يمكنك تقديم طلب حذف لأي من هذه البيانات من خلال هذا النموذج.

إذا حذف مالك الموقع الإلكتروني بياناتك، سيتم حذفها من بحث جوجل في النهاية كجزء من عملية التعديل المنتظمة، ولكن لتسريع عملية الحذف يمكنك استخدم أداة (إزالة المحتوى القديم) لتقديم طلب لحذفها بسرعة.

2- إخفاء منزلك من خرائط جوجل:

تدعم خرائط جوجل ميزة تُسمى (التجوّل الافتراضي) Street View، وهي تقدم تمثيل افتراضي لما يحيط بنا في خرائط جوجل، وتتألف من ملايين الصور البانورامية. ويأتي محتوى ميزة التجوّل الافتراضي من مصدرين، هما: جوجل والمساهمين لتمكين الناس في كل مكان من استكشاف العالم.

ولكن قد لا ترغب في ظهور صور منزلك وعنوانك ضمن هذه الميزة، وهنا يمكنك تقديم طلب لجوجل لإخفاء صور منزلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل، وابحث عن عنوانك.

ابحث عن صورة التجوّل الافتراضي لمنزلك وافتحها، يجب أن تظهر صورتك الشخصية، أو صورة منزلك، أو أي معلومات تعريفية أخرى.

اضغط على خيار (الإبلاغ عن مشكلة) Report a problem الذي يظهر في الزاوية اليمنى السفلى.

أكمل النموذج، ثم اضغط على خيار (إرسال) Send.

بمجرد إرسال الطلب؛ من المفترض أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا من جوجل يشير إلى أن جوجل تراجعه، وقد ترسل لك بريدًا إلكترونيًا بعد ذلك للحصول على معلومات إضافية أو لإبلاغك بقبول الطلب.

3- اجعل حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي خاصة:

تأتي الكثير من المعلومات المتعلقة بك عبر الإنترنت من مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك إذا كنت لا تريد أن يصل الغرباء إلى بياناتك أو الاطلاع على منشوراتك الجديدة، فقم بتحويل حساباتك من حسابات عامة إلى حسابات خاصة.

تتيح لك هذه الميزة التحكم في من يمكنه متابعتك، والاطلاع على مشاركاتك، وسيكون الأشخاص المقربين منك فقط على دراية بنشاطك في الحساب، وهي متاحة في جميع المنصات: فيسبوك أو تويتر أو إنستاجرام، ويمكنك تفعيلها في جميع حسابات من خلال إعدادات الخصوصية بسهولة.

4- حذف سجل البحث من حساب جوجل لحماية خصوصيتك:

يعتبر سجل البحث الخاص بك أكثر أهمية مما تعتقد بالنسبة للكثير من الشركات، حيث يعتمد المعلنون الذين يعرضون إعلاناتهم عبر منصة (جوجل أدسنس) Google AdSense على بيانات البحث والموقع الجغرافي الخاصة بك، لتظهر لك إعلاناتهم أثناء تصفحك للويب. وتعتمد جوجل نفسها على بيانات البحث الخاصة بك لتقديم المزيد من النتائج ذات الصلة، والتوصيات التي تناسبك.

يمكنك تجنب استغلال المعلنين لبياناتك عن طريق حذف سجل نشاط الويب من حساب جوجل الخاص بك باستمرار، كما تتيح لك جوجل تحديد مدة زمنية لحذفه تلقائيًا.

لحذف سجل البحث من حساب جوجل تلقائيًا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حساب جوجل الرئيسية.

اضغط على علامة خيار (البيانات والتخصيص) Data & personalization في القائمة التي تظهر في الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التحكم في النشاط) Activity controls، ثم اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

ضمن قسم (نشاط الويب والتطبيق)Web & App Activity؛ اضغط على خيار (الحذف تلقائيًا) Auto-delete.

في النافذة التي تظهر لك يمكنك تحديد المدة التي سيُحذف بعدها سجل نشاط الويب تلقائيًا، سيظهر لك 4 خيارات، هي: 3 أشهر، أو 18 أو 36 شهرًا، أو عدم تفعيل الحذف التلقائي.

حدد المدة التي تناسبك، ثم اضغط على خيار (التالي) Next؛ لتأكيد اختيارك.

إذا كان لديك بيانات محفوظة لفترة تزيد عن المدة التي اختارتها ستخبرك جوجل في هذه المرحلة إذا كان لديك أي بيانات ستُحذف على الفور، اضغط على خيار (تأكيد) Confirm.





