مساعد جوجل يضيف ميزات مخصصة للعائلات

تريد شركة جوجل الحفاظ على تنظيم أسرتك وترفيهها، لذلك أعلنت عن تحديثات جديدة موجهة للعائلات بالنسبة لمساعدها الصوتي Google Assistant.

وتركز التغييرات بشكل أساسي على الشاشات الذكية، مثل Nest Hub Max، حيث سيتم جمع عدد من الميزات القديمة والجديدة في قسم جديد يسمى Family Tab.

وتقول الشركة: إنه يمكنك توقع وصول الواجهة المعدلة في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل Family Notes أول إضافة جديدة، بحيث تتيح لك إملاء الرسائل اللاصقة ذات نمط الملاحظات للمهام والتذكيرات.

وتلتصق الملاحظات بالشاشة الرئيسية لشاشتك الذكية لتكون مرئية لمن يستخدم الشاشة بعد ذلك.

وحصلت ميزة Family Bell، التي تستخدم الأجراس لتعيين تذكيرات ليوم المنزل، على تحديث طفيف، مع تأثيرات صوتية جديدة وأجراس مقترحة.

وتقول جوجل: إنها تخطط لإضافة القدرة على إيقاف جميع الأجراس بشكل مؤقت خلال اليوم الذي تستمتع فيه بإجازة.

ويحصل مساعد جوجل على خيارين جديدين للتعليم والترفيه للعائلات التي لديها أطفال أصغر سنًا.

ويمكن أن توفر الشاشة الذكية المحدثة أنشطة تعليمية من مقدمي خدمات، مثل ABCmouse، للأطفال لإكمالها باستخدام الأمر الصوتي الجديد “Hey Google, what can I learn with my family”.

كما يمكن للأمر الصوتي “Hey Google, tell me a story” عرض قصص تفاعلية جديدة لشاشات العرض الذكية التي تتيح لك التنقل بين الصفحات والقراءة كلمة بكلمة وعرض الرسوم المتحركة المخصصة.

وهناك أمر صوتي جديد للمساعد يتيح الحصول على تحديثات حول مكان عائلتك، حيث يمكنك أن تسأل المساعد “Hey Google, where’s my family”، أو السؤال عن فرد معين من العائلة.

ويمكن للمساعد عرض آخر موقع معروف له عبر خرائط جوجل.

وتتطلب هذه الميزة حسابًا عائليًا ضمن جوجل، وأن يكون أفراد العائلة المشاركون فوق سن 13 عامًا، وأن يتم تشغيل مشاركة الموقع في خرائط جوجل أو التطبيقات الشريكة، مثل Life360.

وبالإضافة إلى مكبرات الصوت والشاشات الذكية الداعمة لمساعد جوجل الصوتي، فإن هذه الوظيفة تتوفر عبر أجهزة أندرويد و iOS.