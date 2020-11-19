كيفية تشغيل أي تطبيق iOS تملكه على أجهزة M1 Mac الجديدة

ذكر موقع (MacRumors) أنه من الممكن تشغيل أي تطبيق iOS قمت بشرائه على جهاز Mac يستند إلى M1 بشرط أن تتمكن من الوصول إلى الملف الصحيح. بالتأكيد إذا قمت بشراء أو تنزيل تطبيق لجهاز آيفون أو آيباد فمن الممكن تشغيله على جهاز Mac يستند إلى M1.

عند تشغيل بعض هذه التطبيقات، من الواضح تمامًا في بعض الحالات سبب عدم قيام هؤلاء المطورين بإتاحتها على الفور لنظام التشغيل Mac في آب ستور، على سبيل المثال: تطبيق نتفليكس محصور داخل نافذة ولا يمكن تغيير حجمه أو ملء الشاشة (ولكنه يعمل، ويمكنك حتى تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال). أما إنستاجرام صغير نسبيًا على الشاشة، ولكنه يعمل أيضًا بشكل جيد ويمكنك النشر ويبدو أنه مرتبط بمكتبة الصور الصحيحة وأذونات الكاميرا، حيث تتطلب العديد من هذه التطبيقات تشغيل نظام (Touch Alternatives) من آبل.

لتشغيل هذه التطبيقات، ما عليك سوى الحصول على ملفات التطبيق، وهي مجرد حزم بامتداد ملف IPA. ويجب ربط هذه الملفات بمعرف آبل الخاص بك، لذلك لا يمكنك فقط مشاركتها مع أشخاص آخرين.

منذ وقت طويل، كان من السهل العثور على ملفات IPA في نسخة احتياطية غير مشفرة من iTunes، ولكن لم يعد هذا هو الحال. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق Mac قديم يسمى iMazing لتنزيل ملفات IPA التي تم شراؤها بشكل شرعي مباشرةً على جهاز Mac. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا فوقها ويتم تثبيتها في مجلد التطبيقات مثل أي تطبيق آخر طالما أن جهاز Mac وهاتف آيفون الخاصين بك على معرف آبل نفسه.

بعد النشر، أرسل ممثل iMazing عبر البريد الإلكتروني لتقديم بيان من الرئيس التنفيذي للشركة الأم، جريجوريو زانون. ويشير إلى أن iMazing مخصص أساسًا لعمليات سير عمل النسخ الاحتياطي والإدارة. كما يوضح أيضًا إلى حد ما أن شركته لا تخطط للعمل في العمل على وضع أي قيود مستقبلية قد تفرضها آبل على تطبيقات iOS على جهاز Mac.

الجدير بالذكر أن مسؤولين في ولاية كاليفورنيا أعلنوا أن شركة آبل ستدفع 113 مليون دولار لتسوية مزاعم 33 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بأنها أبطأت أجهزة آيفون؛ لإخفاء مشكلات البطارية ودفع المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة. وتختلف هذه الصفقة مع تحالف بقيادة أريزونا وأركنساس وإنديانا عن التسوية المقترحة التي توصلت إليها شركة آبل في شهر مارس لدفع مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار لمالكي آيفون المتأثرين لوقف الدعوى الجماعية.





