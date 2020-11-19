على خطى آبل.. هواوي تطلق حاسوبًا مع معالج من إنتاجها

لم تعد آبل الشركة الوحيدة التي تنتج حواسيب شخصية تعمل بمعالج من إنتاجها، إذ يبدو أن شركة هواوي الصينية انضمت إليها، وذلك في إطار مشروع أكبر تدعمه الصين للتخلص من الاعتماد على التقنية الغربية.

وظهرت في الصين تفاصيل وصور لجهاز اسمه (ميت ستيشن بي515) MateStation B515، وحاسوب شخصي مكتبي سيُباع مبدئيًا للحكومة الصينية، والشركات، وذلك قبل أن يُطرح للمستهلكين العاديين.

والمثير للاهتمام أن حاسوب MateStation B515 الجديد من هواوي يحتوي معالجًا اسمه Kunpeng 920، الذي طورته شركة (هاي سيليكون) HiSilicon – وهو الذراع المسؤول عن إنتاج الرقائق لشركة هواوي – وصنعتها شركة TSMC التايوانية بتقنية 7 نانومتر.

ويمتلك المعالج الذي يستخدمه حاسوب MateStation B515 أربع أو ثماني نوى بتردد قدره 2.6 جيجاهرتز.

وعلى عكس آبل، فإن هواوي تستخدم المكونات القياسية الأخرى لباقي مواصفات الحاسوب، ويشمل ذلك أربعة منافذ من نوع UDIMM تدعم إضافة 64 جيجابايت من ذواكر الوصول العشوائي (رام) من نوع DDR4-2400. كما يدعم الحاسوب إضافة ما يصل إلى 6 محركات أقراص من نوع SATA 3.0، بالإضافة إلى قرصي تخزين من نوع M.2 SSD.

واختارت شركة هواوي بطاقة الرسومات الخارجية المنفصلة (أي إم دي آر7 ريديون 430) AMD R7 Radeon 430، ويمكن توسعة قدرات الحاسوب بفضل امتلاك اللوحة الرئيسية للعديد من المنافذ من نوع PCIe 3.0. وهناك أيضًا أربعة منافذ من نوع (يو إس بي 3.0) USB 3.0، وأربعة منافذ من نوع USB 2.0، بالإضافة إلى منفذي NIC للاتصالات بشبكات (إيثرنت) Ethernet.

وسيأتي حاسوب MateStation B515 من هواوي مع شاشة مكتبية بقياس 23.8 بوصة وبدقة 1080p، وهي تدعم تقنية الألوان NTSC بنسبة 72 في المئة، وتقدم معدل تباين قدره 1,000:1، بالإضافة إلى 187 درجة من زاوية الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا معلومات عن سعر الحاسوب المكتبي من هواوي.





