تويتر تدرس إضافة زر “عدم الإعجاب”‏

كشف مسؤول بشركة تويتر أنها تدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: (رديت) Reddit.

وقال رئيس المنتجات لدى تويتر (كايفون بايكبور) ردًا على تغريدة من خبيرة الأمن السيبراني (جاكي سنيج) لحملة الرئيس الأمريكي الفائز (جو بايدن)؛ اقترحت فيها “إضافة زر لإبداء عدم الإعجاب، أو إمكانية التصويت السلبي”: إن هذا مما تدرسه الشركة في الوقت الحالي.

ومع أن تويتر تقول دائمًا: إنها تدرس إضافة ميزات جديدة، إلا أن تلك الميزات قد لا ترى النور. ولكن أن يكشف مسؤول بالشركة عن دراسة إضافة ميزة طال انتظارها قد يعني أن الشركة قد تطلقها فعلًا في ظل الجدال السائد على المنصة، خاصةً أثناء الأحدث المهمة، مثل: انتخابات الرئاسة الأمريكية.

Instead of feature development how about you focus on the following REAL PROBLEMS instead:

وأصرّت سينج في تغريدتها – التي جاءت تعليقًا على إطلاق تويتر ميزة (التغريدات المؤقتة) المسماة Fleets – على أن تعطي تويتر الأولوية فيما تفعله على معالجة قضايا، مثل: السلوك الزائف المنسق”، و”المضايقات”، و”المعلومات المضللة”.

ولم يكشف بايكبور عن أي معلومات إضافية عن ميزة (عدم الإعجاب)، أو القدرة على (التصويت السلبي).

#1, 2 and 4 are literally our top priority (making the public conversation on Twitter) and has been for years. We’ve made a lot of progress but still lots to do. We do feel it’s important to solve other problems too! As for #3, this is something we’re exploring.

— Kayvon Beykpour (@kayvz) November 17, 2020