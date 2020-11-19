إنفيديا تطلق خدمة بث الألعاب ‏GeForce Now‏ لأجهزة آيفون وآيباد

أعلنت شركة (إنفيديا) Nvidia أن خدمة بث الألعاب التابعة لها (جيفورس ناو) GeForce Now أصبحت متاحة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية من شركة آبل، وذلك من خلال متصفح الويب التابع للشركة أيضًا سفاري.

وبإطلاق خدمة (جيفورس ناو)، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة آبل ممارسة الألعاب التي ترقى إلى مستوى ألعاب منصات الألعاب القوية، ويشمل ذلك بعض الألعاب التي تحظرها آبل من متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، مثل لعبة (فورتنايت) Fortnite من شركة Epic Games، التي ستُطلق قريبًا.

يُشار إلى أن قوانين متجر (آب ستور) الصارمة من آبل تمنع عن مستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية التمتع بخدمات بث الألعاب من شركات، مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وإنفيديا.

وعلى غرار شركة أمازون، احتالت إنفيديا على تلك القوانين من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمة (جيفورس ناو) من خلال متصفح سفاري، الأمر الذي لا يتطلب من المستخدمين تنزيل أي تطبيق من متجر (آب ستور).

يُذكر أن (جيفورس ناو) هي خدمة اشتراك بسعر يبدأ من 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، وتشمل ألعابًا شهيرة، مثل: Assassin’s Creed Valhalla، و Destiny 2 Beyond Light. وهما لُعبتان متقدمتان، وتحتاجان عادةً إلى حواسيب شخصية مخصصة للألعاب، ومنصات الألعاب من سوني، أو مايكروسوفت.

وتقول إنفيديا: إن خدمة (جيفورس ناو) تتطلب من المستخدمين استخدام ذراع تحكم، ولن تدعم العمل باستخدام لوحة المفاتيح، أو الفأرة.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت تقدم خدمة شبيهة هي (إكس كلاود) xCloud، وهي متاحة للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل، ولكنها ليست متاحة لمستخدمي هواتف آيفون بعد. وقد تلجأ مايكروسوفت إلى أن تحذو حذو إنفيديا، وأمازون لتمكين مستخدمي آيفون من الوصول إلى الخدمة، وذلك من خلال بناء نسخة ويب منها.





