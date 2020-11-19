أمازون تطلق نظارتها التي تسمح لك بالتحدث إلى أليكسا

أعلنت شركة أمازون اليوم الخميس عن طرح نظارتها التي تسمح للمستخدمين بالتحدث إلى مساعدها الذكي (أليكسا) Alexa لجميع المستهلكين عبر متجرها الإلكتروني.

ويُباع الجيل الثاني من نظارة (إيكو فريمز) Echo Frames الجديدة من أمازون بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنها اعتبارًا من 10 كانون الأول/ ديسمبر الأول المقبل.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية قد أطلقت نظارة Echo Frames خلال حدثها السنوي للعتاد الذي أُقيم العام الماضي بوصفها جزءًا من تشكيلة الشركة المسماة (اليوم 1) Day 1، ولكن أمازون كانت تتيح النظارة للمستهلكين منذئذ وفق نظام الدعوات فقط.

وأضافت شركة أمازون إلى الجيل الثاني من نظارة Echo Frames بعض التحسينات مستندةً إلى النتائج التي تلقتها من المستهلكين الذين حصلوا على النظارة وفق نظام الدعوات.

ومن التحسينات التي أضافتها أمازون إلى النظارة، زيادة عمر البطارية بنسبة 40 في المئة، وميزة إيقاف التشغيل التلقائي للوصول إلى أقصى قدر من عمر البطارية حينما لا تُستخدم النظارة، بالإضافة إلى ميزة VIP Filter، التي لم تعد تسمح للمستخدمين بإعطاء الأولوية للإشعارات التي تأتي من تطبيقات، وجهات اتصال محددة، بل أيضًا من تحذيرات التقويم، والدردشات الجماعية.

وحصلت نظارة Echo Frames على ميزة (مستوى الصوت التلقائي) Auto Volume التي تُعدِّل تلقائيًا مستوى الصوت للجهاز حسب مستوى الضجيج في البيئة المحيطة للمستخدم. وتأتي النظارة أيضًا في ثلاثة ألوان، وهي: الأزرق، والأسود، والبني.

يُذكر أن عدسات النظارة ليست طبية، ولكن أمازون تقول: إنه بإمكان العملاء الحصول على عدسات طبية من خلال متجر LensCrafters.

وقالت أمازون: إن العملاء الذين اشتروا الجيل الأول من Echo Frames وفق نظام الدعوات، يمكنهم الترقية إلى الجيل الثاني بدفع 70 دولارًا أمريكيًا فقط.

ومع أن شركة أمازون قررت إطلاق نظارة Echo Frames للجميع، فقد قررت الشركة إنهاء منتج آخر من تشكيلة Day 1 الذي أُعلن عنه العام الماضي، وهو الخاتم (إيكو لوب) Echo Loop الذي يسمح أيضًا بالتحدث إلى (أليكسا).





