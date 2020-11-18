Robovie .. روبوت يفرض ارتداء القناع في اليابان

أصبح الروبوت الياباني الصنع المسمى Robovie أحدث موظف في متجر في أوساكا اليابانية، حيث يتولى مهمة ضمان ارتداء العملاء للأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويرشد الروبوت، الذي طوره المعهد الدولي لأبحاث الاتصالات المتقدمة ATR، العملاء ضمن طابق المبيعات في المتجر الرسمي لفريق كرة القدم (سيريزو أوساكا) Cerezo Osaka.

ويحذر Robovie العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية الشعاع الليزري الثلاثي الأبعاد أنهم لا يرتدون أقنعة أو لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

وجرى خلال الأسبوع الماضي استخدام الروبوت بشكل تجريبي، وقد يستمر استخدامه على الأقل حتى نهاية الشهر، وقال المعهد الدولي لأبحاث الاتصالات المتقدمة ATR: يتم تمديد استخدامه وفقًا للوضع.

ومع وجود نحو 120.000 حالة إصابة بفيروس كورونا مُبلغ عنها وما يقرب من 2000 حالة وفاة، فقد نجت اليابان من الوباء بشكل أفضل من العديد من الدول، ويلتزم الناس في الغالب بطلبات ارتداء الأقنعة.

وتدعو السلطات اليابانية إلى توخي اليقظة بعد عودة ظهور الحالات حيث يصبح الطقس أكثر برودة ويقضي الناس المزيد من الوقت في الداخل.

ويوفر الروبوت الجديد استجابة مبتكرة للتحديات التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي ومؤشرًا على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بتقديم حلول للمشكلات البشرية.

ويأمل مطورو Robovie أن تقلل التجربة من الاتصال الوثيق بين المتسوقين والموظفين، مضيفين أنهم يعتقدون أن معظم الناس يشعرون بإحراج أقل عندما يطلب منهم الروبوت ذلك بدلًا من البشر.

وتُعد إمكانات الروبوتات التي تلعب دورًا مهمًا في الاستجابة لتفشي الأمراض في المستقبل واعدة للغاية.

ولعبت الروبوتات أدوارًا مهمة في مراكز العزل والمستشفيات، حيث قدمت حلولاً آمنة للمواقف الشديدة الخطورة والخطيرة بالنسبة للبشر.

ويتضمن استخدام الروبوتات في اليابان أيضًا التشجيع، حيث جرى خلال شهر يونيو رصد الروبوتات خلال مباراة البيسبول الاحترافية بين فريقي Fukuoka SoftBank Hawk و Rakuten Eagles.

واستخدم الفريق المضيف المملوك لشركة سوفت بانك العملاقة أكثر من 20 روبوتًا للرقص ضمن المنصة التي كانت خالية تمامًا بأسلوب مصمم وفقًا للأغنية القتالية للفريق.





