Google Stadia تتيح لك لعب Destiny 2 مجانًا

أعلنت شركة جوجل أنها ستتيح للمستخدمين لعب لعبة Destiny 2 في أي مكان مجانًا عبر خدمتها للألعاب السحابية Google Stadia بدءًا من 19 نوفمبر، مما قد يمثل الاختبار الفردي الأكبر للخدمة حتى الآن.

وتحاول عملاقة البحث تجربة شيء مختلف لتشجيع الأشخاص على تجربة المنصة مع حلول الذكرى السنوية الأولى لإطلاق خدمة Google Stadia في 19 نوفمبر.

ويمثل هذا تغييرًا مهمًا لشركة جوجل، حيث كان عليك على مدار العام الماضي إما الاشتراك في Stadia Pro والمطالبة بنسخة مجانية من Destiny 2: The Collection أو شراء توسعيات Forsaken و Shadowkeep للعبة بشكل منفصل للعب.

وكان عليك في كلتا الحالتين إنفاق الأموال مع جوجل للوصول إلى اللعبة.

وفرضت Google Stadia قبل عام واحد ثلاث طرق لتجربة خدمة الألعاب السحابية الجديدة تشمل شراء معدات بقيمة 130 دولار، ودفع 10 دولارات شهريًا للخدمة، وشراء العديد من ألعابها.

وتعتبر لعبة Destiny 2 مجانية، وتعمل عبر منصات الألعاب وأجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز، لكنك بحاجة إلى شراء التوسيعات.

ولن تتمكن من اللعب مع أصدقائك عبر منصات أخرى لأن نسخة Google Stadia من Destiny 2 لا تدعم اللعب الجماعي عبر المنصات.

وإذا كنت لا تدفع 10 دولارات شهريًا مقابل فئة Stadia Pro، فستقتصر الدقة على 1080 بكسل، التي لا تقارن بشكل إيجابي مع التجربة التي تحصل عليها عبر Xbox One.

ويمكن للطلاب تشغيل اللعبة عبر أجهزة كروم بوك أو ضمن متصفح الويب أو عبر هاتف أندرويد.

وقالت جوجل: لا توجد أي قيود على طول جلستك عندما تلعب Destiny 2 مجانًا أيضًا، مما قد يمثل إغراءً لمجموعات من اللاعبين لإنشاء مجموعاتهم الجديدة من الأصدقاء الذين يلعبون سويًا.

وتقدم GeForce Now من إنفيديا ألعابًا مجانية للعب منذ شهور، لكنك مقيد بجلسات مدتها ساعة واحدة ما لم تدفع شهريًا مقابل الاشتراك.

وعندما أعلنت إنفيديا لأول مرة عن التجارب التي مدتها ساعة واحدة، كانت ميزة مهمة أن تدفع الشركة أموالًا مقابل أن يجرب اللاعب الألعاب السحابية مجانًا.

وفي غضون ذلك، كان لدى جوجل خطة Google Stadia مجانية غير محدودة لعدة أشهر طالما أنك تشتري الألعاب، مع عدد قليل جدًا من العروض التجريبية المجانية الحديثة جدًا.





