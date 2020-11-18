Google Stadia تتيح لك الآن مراسلة أصدقائك

أعلنت خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia من شركة جوجل عن إضافة دعم رسمي للمراسلة.

وإلى جانب ذلك، أعلنت الخدمة أيضًا عن دعمها لمشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو عبر الويب من خلال إرسال الروابط.

وعند تسجيل مقطع فيديو، يتم تضمين الدردشة الصوتية داخل اللعبة أيضًا في التسجيل – إلا إذا كنت في مجموعة، حيث تعتبر هذه الدردشة خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد الآن طريقة سهلة لمشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو الملتقطة، كما أن الخدمة تضيف المزيد من المعلومات إلى حسابات Google Stadia.

وأصبح بإمكانك الآن إرسال الرسائل إلى أعضاء مجموعتك – الذين كان بإمكانك إجراء محادثة صوتية معهم سابقًا – بالإضافة إلى لاعبين آخرين بشكل عام.

وتوضح Google Stadia أن ميزة المراسلة الخاصة بها تتضمن أيضًا دعمًا للردود الذكية، مما يحرر المستخدمين من كتابة رسائل كاملة باستخدام لوحة الألعاب.

ووفقًا للتغريدات التي نشرها (ماريو أنيما) Mario Anima، مدير منتج Google Stadia، يتم نشر الرسائل حاليًا في جميع البلدان التي تتوفر بها الخدمة: إيطاليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ويتم أيضًا تحديث الملفات الشخصية لمستخدمي Google Stadia كجزء من التغييرات، وتوضح الخدمة أن الملفات الشخصية تتضمن الآن معلومات حول الألعاب التي تمتلكها وقائمة الأصدقاء وما إذا كنت متصلاً بالإنترنت، وذلك بناءً على إعدادات الخصوصية.

وتسمح اختصارات الملف الشخصي أيضًا للاعبين بدعوة بعضهم بعضًا إلى المباريات.

وتم إطلاق ميزة “المشاركة العائلية” Family Sharing رسميًا الآن بعد أن بدأ طرحها في وقت سابق من هذا الشهر.

وتسمح هذه الميزة لأعضاء مجموعة العائلة بالوصول إلى مكتبة خدمة الألعاب الخاصة بك، وتحتاج إلى امتلاك نسختين أو أكثر من لعبة ما من أجل لعب الألعاب المتعددة اللاعبين معًا.

وأطلقت جوجل خدمة بث الألعاب السحابية منذ ما يقرب من عام، ويُحسب لها أن جوجل استمرت في إصدار تحديثات للخدمة على مدار العام الماضي.

وتشمل الميزات الجديدة البث بدقة 4K عبر الويب، ودعم سماعات الرأس عبر ذراع تحكم Google Stadia، بالإضافة إلى اختبار أظهر أن الخدمة تسمح ببث الألعاب عبر بيانات الهاتف المحمول.

ويصادف يوم غد الخميس الذكرى السنوية الأولى لإطلاق Google Stadia لأولئك الذين طلبوا أوليًا حزمة إصدار المؤسسين Founders Edition.





