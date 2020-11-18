Beats تطلق سماعات Powerbeats تتوهج في الظلام

كشفت العلامة التجارية Beats اليوم عن تعاونها مع ماركة الأزياء Ambush التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها لإنتاج نسخة تتوهج في الظلام من سماعاتها اللاسلكية Powerbeats.

وتتعاون شركات الصوت مع العلامات التجارية الأخرى من وقت لآخر من أجل إطلاق إصدارات محدودة من سماعات الرأس ومكبرات الصوت. وربما تكون شركة Master & Dynamic هي المنتج الأكبر في هذا المجال، لكن الآخرين يفعلون ذلك أيضًا.

وأوضحت (يون اهن) Yoon Ahn، المؤسسة المشاركة والمديرة الإبداعية لشركة Ambush، أنها استلهمت من الحياة الليلية المفعمة بالحيوية في طوكيو عندما كانت تعمل في المشروع مع Beats.

وقالت : أعيش في وسط شيبويا، ودائمًا ما ألهمني كيف تتألق المدينة في الليل، واعتقدت أنه سيكون من الرائع حقًا تصميم منتج يمكنه التقاط طاقة المدينة نفسها عندما تكون بالخارج في وقت متأخر من الليل تستمع إلى الموسيقى.

وتأتي السماعات بسعر 199.95 دولار أمريكي، أي بزيادة بمقدار 50 دولار أمريكي بالمقارنة مع النموذج العادي من السماعات الذي ظهر لأول مرة في الربيع.

وتمثل السماعات تعاونًا بين Beats وشركة التصميم Ambush، مع طباعة شعار Ambush على السماعات بالقرب من شعار Beats الشهير.

ويضيء نموذج Powerbeats هذا باللون الأخضر الفاتح في الظلام، ويتحول إلى لون خفيف في ضوء النهار، وهناك أيضًا حقيبة Ripstop ذات علامة تجارية لحفظ السماعات.

ويمكن أن تكون سماعات Powerbeats المتوهجة مفيدة للعدائين في الشارع في الظلام، وهي توفر عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة، ومقاومة للعرق وفقًا لمعيار IPX4.

كما تتضمن السماعات شريحة Apple H1 لإقران سلس، وأوامر صوتية دون استخدام اليدين، وتوفر جودة صوت مماثلة بشكل أساسي لسماعات Powerbeats Pro اللاسلكية.

وتعتبر Powerbeats سماعات أذن مناسبة بالنسبة للسعر، خاصة إذا كنت تبحث عن شيء لاستخدامه أثناء التدريبات، وهناك أزرار مادية، مما يعني أنها أكثر موثوقية من لوحات اللمس الشائعة بشكل متزايد.

ويمكن شراء سماعات Powerbeats المضيئة في الظلام بدءًا من اليوم عبر موقع آبل الإلكتروني.





