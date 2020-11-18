تقدم شركة أمازون مجموعة متنوعة من المكبرات الصوتية (Amazon Echo) التي يمكنك التحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية، حيث تعمل هذه الأجهزة مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa بكل سلاسة، ولكن في بعض الأحيان قد تنشأ مشاكل مفاجأة تؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل أو عدم استجابة المساعد الصوتي لأي أمر تقوله.



إليك 5 من أبرز مشاكل الأداء في أجهزة Amazon Echo وكيفية حلها:



تنطبق خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي سنذكرها في هذا المقال على تطبيق (أليكسا)، وأجهزة (Amazon Echo) التي تدعم المساعد أليكسا، ومنها: Echo Dot، و Echo، و Echo Plus، و Echo Studio، و Echo Show.

1- مشكلة عدم الاستجابة للأوامر الصوتية:

في بعض الأحيان، عندما تصدر أمرًا صوتيًا تجد أن المساعد الصوتي أليكسا وجهاز (Amazon Echo) لا يستجيبان أو يرد المساعد بشيء، مثل: “عذرًا، لا أعرف ذلك” أو “عذرًا، لدي مشكلة في فهمك الآن، الرجاء المحاولة بعد قليل”، في هذه الحالة يمكنك تطبيق أحد الإجراءات التالية لحل هذه المشكلة:

تأكد من أن جهاز (Amazon Echo) الخاص بك متصل بالإنترنت.

تأكد من تشغيل ميكروفون الجهاز من خلال الضغط على زر الميكرفون في الأعلى.

تأكد من أن هاتفك الذكي وجهاز (Amazon Echo) متصلان بشبكة الواي فاي نفسها.

بعد ذلك؛ إذا لم يستجب الجهاز للأمر الصوتي الذي تقوله، فحاول تغيير كلمة التنبيه، وقول الأمر مرة أخرى.



إذا لم تساعد أي خطوة من الخطوات السابقة في حل المشكلة، قم بإعادة تشغيل الجهاز.

2- مشكلة تشغيل الموسيقى في الجهاز الخطأ:

إذا كنت تطلب من المساعد الصوتي أليكسا تشغيل الموسيقى في أحد أجهزة (Amazon Echo) الموجودة في المنزل ولكن استجاب الجهاز غير المقصود، على سبيل المثال: طلبت تشغيل الموسيقى في الجهاز الموجود في غرفة النوم التي توجد فيها، ولكن الاستجابة كانت من الجهاز الموجود في المطبخ، فهناك بعض الحلول التي يمكنك تجربتها:

قم ب إنشاء مجموعة لأجهزة المنزل الذكية في التطبيق: حيث تساعدك هذه الخطوة على التحكم في الأجهزة بأوامر بسيطة، وذلك من خلال إضافة الأجهزة المتوافقة في مجموعة، كما أنه عند إضافة جهاز Echo إلى مجموعة المنزل الذكي يقوم المساعد الصوتي أليكسا بالتصرف بذكاء أكثر بناءً على طلبك.

تأكد من تعيين جهاز Echo الصحيح كمكبر الصوت الافتراضي لديك في إعدادات تطبيق Alexa في الهاتف الذكي.

قم بتسمية أجهزة (Amazon Echo) الخاصة بك بدقة.

3- مشكلة عدم بث الموسيقى:

إذا لم يكن بإمكان Alexa تشغيل الموسيقى من تطبيق سبوتيفاي أو أي خدمة بث أخرى، فإليك ما يجب عليك فعله:

تحقق من اتصال شبكة الواي فاي.

قم بتقليل الازدحام في شبكة الواي فاي الخاصة بك، من خلال إيقاف تشغيل أي أجهزة متصلة بالشبكة لا تستخدمها في الوقت الحالي.

أعد تشغيل جهاز Echo.

أعد تشغيل جهاز التوجيه.

4- مشكلة عدم العثور على جهاز Echo في التطبيق:



إذا قمت بإضافة جهاز Echo جديد، ولكن لم يتمكن تطبيق Alexa من العثور عليه، فإليك ما يجب فعله.

أكمل خطوات إعداد الجهاز عبر الإنترنت، من خلال الانتقال إلى صفحة Alexa في موقع أمازون وإكمال الإعداد من هناك.

أعد تشغيل تطبيق Alexa في هاتفك.

أعد تشغيل جهاز Echo الخاص بك.

تأكد من أن هاتفك الذكي وجهاز Echo متصلان بشبكة الواي فاي نفسها.

5- مشكلة عدم إجراء المكالمات الهاتفية:

يمكن لأجهزة Echo أن تحل محل الهاتف المنزلي، إذا وجدت أن الجهاز لا يقوم بإجراء المكالمات الهاتفية عند إصدار الأوامر الصوتية، فيمكنك تجربة أحد الحلول التالية:

تأكد من صحة معلومات جهات الاتصال الخاصة بك.

تحقق من اتصال الجهاز بالإنترنت.

أعد تشغيل تطبيق Alexa في هاتفك الذكي.

قم بتحديث تطبيق Alexa في هاتف آيفون أو أندرويد الذي تستخدمه.



انطق اسم جهة الاتصال بشكل صحيح.





