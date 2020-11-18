4 من أبرز مشاكل الأداء في منصة بلاي ستيشن 5 وكيفية حلها

كما هو الحال مع أي جهاز جديد، شهدت منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني العديد من المشاكل التي بدأ اللاعبون بمشاركتها مع الآخرين، مثل: أخطاء التنزيل التي لا نهاية لها، وقد بدأت شركة سوني بدأت بدراسة هذه المشكلات لإصدار تصحيحات لها في أقرب وقت ممكن.

ولكن حتى ذلك الحين، إليك بعض المشاكل التي قد تواجهها في PS5 وكيف يمكنك حلها:

1- مشاكل إعداد وضع الراحة:

أبلغ بعض المستخدمين أن تمهيد منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) من إعداد (وضع الراحة) Rest Mode يسبب بعض المشاكل، حيث أدعى البعض أن الخطأ يحدث في PS5 عند تشغيل وضع الراحة مباشرة من داخل اللعبة مباشرة، بينما يقول آخرون إنه حدث ببساطة عند تشغيل المنصة من هذا الوضع بشكل عام حيث تسبب الخطأ في تعطل PS5 أحيانًا عدة مرات ، وقد أظهرت المنصة أحيانًا ملاحظة بأن النظام يحتاج إلى إصلاح محرك الأقراص الثابتة الخاص بك.

بينما أبلغ آخرون أن النظام يواجه مشاكل في الخروج من وضع الراحة أثناء توصيل محرك أقراص خارجي، إذا واجهت هذه المشكلة فإن أفضل حل هو تجنب استخدام محرك أقراص خارجي في الوقت الحالي.

كما أبلغ معظم المستخدمين أن إجراء إعادة تشغيل منصة (بلاي ستيشن 5) قد أدى إلى حل المشكلة، مع العلم أن شركة سوني لم تصدر حتى الآن بيان رسمي يبين الحل الصحيح لهذه المشكلة، ومع ذلك من الممكن تجنب تشغيل هذا الوضع في المنصة الآن من خلال الخطوات التالية:

انتقل (الإعدادات) في الشاشة.

اضغط على خيار (النظام) System، ثم اختر (توفير الطاقة) Power Saving.

فعّل خيار (Don’t Put in Rest Mode)،



كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل المنصة يدويًا في كل مرة عن طريق الضغط على زر (إيقاف التشغيل) Turn Off في المنصة.

2- مشكلة شحن وحدة التحكم DualSense:

اشتكي بعض المستخدمين من وجود مشاكل في شحن وحدة التحكم DualSense أثناء وجود منصة (بلاي ستيشن 5) في وضع الراحة، لحل هذه المشكلة تأكد من تفعيل خيار شحن وحدات التحكم أثناء وجود المنصة في وضع الراحة من خلال إعدادات (توفير الطاقة) Power Saving.

إذا لم تُحل المشكلة، يمكنك محاولة توصيل كابل الطاقة USB-A المرفق بأحد المنافذ الخلفية لمنصة (بلاي ستيشن 5)، كما ذكر بعض المستخدمين أنه يمكن حل المشكلة من خلال استخدام كابل USB-C إلى USB-C في الجزء الأمامي من وحدة التحكم.

إذا لم ينجح أي من الطريقتين السابقتين، فلا يوجد أمامك حل آخر سوى انتظار إصدار تصحيح لهذه المشكلة من الشركة، في غضون ذلك، يمكنك محاولة شحن وحدة التحكم DualSense الخاصة بك أثناء تشغيل منصة الألعاب أو يمكنك توصيلها بالشاحن عبر مقبس في الحائط أو بوحدة الشحن DualSense التي تباع بشكل منفصل.

3- مشكلة نقل البيانات:

أبلغ بعض المستخدمين الذين يحاولون نقل البيانات بين منصتي الألعاب (بلاي ستيشن 4) و (بلاي ستيشن 5) عن مشكلات أثناء إجراء هذه العملية، لحل هذه المشكلة تجنب توصيل منصتي الألعاب PS4 و PS5 عبر كابل USB أو LAN أثناء عملية النقل، بدلاً من ذلك، قم بذلك عبر اتصال الواي فاي.

4- مشكلة تحديث الألعاب:

بعد توصيل منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام حساب PSN، من المحتمل أن يكون لدى المنصة بعض التحديثات لتنزيلها، ولكن ظهر للكثير من المستخدمين رسائل خطأ أثناء التحديثات أو وضع الألعاب في قائمة الانتظار للتنزيل إلى أجل غير مسمى، لحل هذه المشكلة يجب عليك إعادة ضبط المصنع للمنصة، من خلال الخطوات التالية:

انتقل (الإعدادات)، ثم اختر خيار (النظام) System.

اضغط على خيار (برنامج النظام) System Software.

اضغط على خيار (خيارات إعادة التعيين) Reset Options ثم اختر (إعادة تعيين وحدة التحكم الخاصة بك) Reset Your Console.

اضغط على خيار (إعادة التعيين) Reset.

إذا كنت تفضل عدم القيام بذلك، فمن الواضح أن شركة سوني على دراية بالخطأ ومن المحتمل أن تطلق له إصلاح قريبًا، لذلك يمكنك دائمًا الانتظار حتى يتوفر تحديث جديد لنظام التشغيل.

ملاحظة: إذا حدث خطأ ما وأدي إلى توقف منصة الألعاب عن العمل تمامًا، فيجب عليك الاتصال بخدمة الدعم في سوني لمعرفة هل منصة الألعاب الخاصة بك مؤهلة للإصلاح أو إذا كان لدى فريق الدعم أي إصلاحات للمشكلة، كما يمكنك زيارة مدونة الشركة وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل جديد عن مشاكل منصة الألعاب بلاي ستيشن 5 وإصلاحاتها.





