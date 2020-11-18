مع إعلان شركة جوجل عن إنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة (صور جوجل) Google Photos ابتداءً من 1 يونيو 2021، أصبح البحث عن خدمة تخزين سحابية أخرى لحفظ صورك والوصول إليها من أي مكان أمرًا مهمًا، حيث إنه بمجرد استهلاك المساحة المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت يمكنك استخدام إحدى البدائل التي سنذكرها لك هنا.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الخدمات لا تقدم الميزات نفسها الموجودة في (صور جوجل) ومع ذلك تعتبر الحل الأنسب لك إذا كنت لا ترغب في الاشتراك في إحدى خطط (Google One) المدفوعة.

إليك 4 من أبرز خدمات حفظ الصور المجانية البديلة لخدمة صور جوجل:

1- خدمة صور أمازون:

إذا كنت تمتلك حسابًا في (أمازون برايم) Amazon Prime فيمكنك استخدام خدمة (صور أمازون) Amazon Photos ضمن حسابك لحفظ أي عدد من الصور، حيث تتيح لك الخدمة مساحة تخزين غير محدودة للصور، بالإضافة إلى تقديم مساحة تخزين مجانية سعتها 5 جيجابايت لحفظ مقاطع الفيديو والملفات الأخرى.

تحتوي الخدمة على بعض ميزات البحث بالكلمات الرئيسية، كما يمكنك أيضًا حفظ الصور بجودتها الأصلية، ويقوم التطبيق تلقائيًا بمزامنة صورك في الهاتف، بالإضافة إلى ذلك تتيح لك الخدمة مشاركة سعة تخزين الصور غير المحدودة مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة في اشتراك واحد، ولكن تذكر إذا قمت بإلغاء اشتراكك في Amazon Prime، فستفقد الوصول إلى صورك وقد تُحذف نهائيًا.

2- خدمة دروب بوكس:

تعتبر خدمة (دروب بوكس) Dropbox من أشهر خدمات التخزين السحابية، وبديل مناسب لخدمة (صور جوجل) حيث تتيح لك مزامنة جميع الصور تلقائيًا من هاتفك في حسابك في الخدمة، كما تقدم الخدمة تكامل رائع مع معظم تطبيقات الإنتاجية التابعة للجهات الخارجية.

ومع ذلك، فإن المساحة التي ستحصل عليها في الإصدار المجاني محدودة للغاية، حيث ستحصل على مساحة 2 جيجابايت فقط مقارنة بخدمة (صور جوجل) التي تبلغ 15 جيجابايت أو أي خدمة تخزين سحابي آخر، كما أن خطط الاشتراك المدفوعة لديها أغلى بكثير من منافسيها.

3- خدمة فليكر:

تعتبر خدمة (فليكر) Flickr من أقدم خدمات تخزين الصور السحابية على الإنترنت، حيث يستخدمها المصورين المحترفين والهواة بشكل خاص لاستضافة الصور عالية الجودة ومشاركتها، ويمكن أن تكون خدمة رائعة للمستخدمين العاديين أيضًا.

حيث يوفر التطبيق الخاص بالخدمة ميزة مزامنة تلقائية لجميع الصور في هاتفك مع حسابك أو يمكنك تحديد الصور التي تريد مزامنتها، كما يمكن حفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في الوضع الخاص لإبعادها أعين المتطفلين.

تتيح لك الخدمة أيضًا طريقة سهلة لتنظيم الألبومات، وتقدم سعة تخزينية مجانية لحفظ 1000 صورة، وإذا أردت مساحة تخزين غير محدودة، فسيتعين عليك الترقية إلى خطة Flickr Pro بسعر 7 دولارات شهريًا أو 60 دولارًا في السنة.

4- خدمة ون درايف:

تُعد خدمة (ون درايف) OneDrive خيارًا شائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تحسين إنتاجيتهم نظرًا لتكاملها مع تطبيقات Office، وبديل مناسب لخدمة (صور جوجل) أيضًا، حيث يمكنك تنزيل التطبيق في هاتفك وومزامنة صورك تلقائيًا في حسابك في الخدمة، وتتيح الخدمة ميزة البحث عن الصور ووضع علامات عليها تلقائيًا بناءً على محتواها.

ويقدم الإصدار المجاني مساحة تخزينية بسعة 5 جيجابايت ولكن يمكنك ترقيتها إلى 100 جيجابايت مقابل 2 دولار في الشهر، كما سيحصل مستخدمو Microsoft 365 أيضًا على سعة تخزينة تبلغ 1 تيرابايت بسعر 7 دولارات في الشهر أو 70 دولارًا في السنة مما يجعلها خيارًا مناسبًا لأي شخص يستخدم تطبيقات مايكروسوفت للعمل أو الاستخدام الشخصي.





