لاس فيغاس تختبر السيارات المستقلة

تلقت شركة السيارات الذاتية القيادة Motional، المدعومة من شركتي هيونداي و Aptiv، الضوء الأخضر لبدء اختبار السيارات المستقلة بالكامل في لاس فيجاس.

ومنحت ولاية نيفادا الشركة الإذن بتشغيل مركبات Motional المستقلة دون سائق سلامة بشري خلف عجلة القيادة.

وتعمل وايمو، الوحدة الذاتية القيادة في جوجل، على تشغيل مركباتها من المستوى 4 في الضواحي خارج مدينة فينيكس منذ عدة سنوات، وبدأت حديثًا بتقديم رحلات للعملاء الذين يدفعون رسومًا.

واختبرت شركة ياندكس الروسية سياراتها من المستوى 4 في لاس فيغاس خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.

وتقول Motional: إنها تستعد لإطلاق سياراتها الخاصة عبر الطرق العامة في الأشهر المقبلة، وقال المتحدث باسم الشركة: نتطلع إلى إطلاق خدمات عامة دون سائق بالكامل في المستقبل.

وتم الإعلان عن Motional كمشروع مشترك لأول مرة في شهر مارس 2020 عندما قالت هيونداي: إنها ستنفق 1.6 مليار دولار للحاق بمنافسيها في مجال السيارات المستقلة.

وتمتلك Aptiv، وهي شركة تكنولوجيا للقيادة الذاتية، 50 في المئة من المشروع، وتختبر الشركة حاليًا سياراتها في لاس فيجاس وسنغافورة وسيول.

وكان مهندسو Motional مسؤولين عن أول تجربة خدمة تاكسي آلي في العالم في سنغافورة، بالإضافة إلى أول رحلة ذاتية القيادة عبر البلاد من نيويورك إلى سان فرانسيسكو.

وعلى مدى العامين الماضيين، أكمل أسطول Aptiv من سيارات الأجرة الذاتية القيادة والمراقبة من السائق في لاس فيغاس أكثر من 100000 رحلة.

وستكون مركبات الجيل التالي من Motional، التي هي قيد التطوير حاليًا، دون سائق بالكامل ومتاحة للجمهور.

وقال المتحدث: ستكون هذه المركبات دون سائق، مما يعني أنها تخرج من خط التجميع المدمج المتكامل مع أجهزة الاستشعار وأجهزة الحاسب والبرامج لتمكين التشغيل دون سائق بالكامل.

وأضاف: نتوقع إتاحتها للشركاء في عام 2022، ويتم العمل على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ والتكامل مع تضافر هذه الشراكات.

وتُعد موافقة نيفادا علامة فارقة مهمة لشركة Motional نحو هدفها المتمثل في امتلاك منصة ذاتية القيادة لسيارات الأجرة المستقلة وشركات صناعة السيارات في عام 2022.

وتصدر ولاية نيفادا تصاريح للشركات التي ترغب في اختبار المركبات الذاتية القيادة، ولديها قواعد أقل صرامة بشأن التشغيل العام من ولاية كاليفورنيا.

ويعد استخدام المركبات دون سائقين بشريين عبر الطرق العامة مخاطرة كبيرة تتوخى معظم الشركات الحذر الشديد بشأنها.

وتلقت العديد من شركات السيارات المستقلة تصاريح لاختبار السيارات الذاتية القيادة بالكامل من المستوى 4 عبر الطرق العامة في الولايات المتحدة.





