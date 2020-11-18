كيفية مسح المستندات ورموز QR مباشرة في آيفون

لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ أن كانت أجهزة الفاكس والماسحات الضوئية هي الوسيلة الأساسية لمسح المستندات ضوئيًا وإرسالها، لكن اليوم لا تحتاج حتى إلى معدات إضافية لمسح المستندات ضوئيًا وإرسالها، حيث يمكنك القيام بذلك مباشرة من جهاز آيفون الخاص بك.

كيفية مسح المستندات ضوئيًا في تطبيق Notes باستخدام هاتف آيفون:

حدد موقع تطبيق Notes وافتحه – يبدو كمفكرة – وإذا لم تتمكن من العثور عليه، فما عليك سوى التمرير سريعًا على شاشتك الرئيسية والبحث عن (Notes).

افتح الآن ملاحظة حالية أو ابدأ ملاحظة جديدة بالضغط على أيقونة القلم في أسفل الزاوية اليمنى.

في الجزء السفلي من الشاشة أو فوق لوحة المفاتيح إذا كنت تكتب، سترى رمز (+) داخل دائرة، انقر فوق هذا الرمز.

انقر فوق مسح المستندات لتنشيط الكاميرا وبدء عملية المسح.

في هذه المرحلة، تتيح لك الأيقونتان الموجودتان أعلى الشاشة ضبط إعداد الفلاش (تشغيل أو إيقاف تشغيل أو تلقائي) وإعداد اللون (اللون أو التدرج الرمادي أو الأسود والأبيض أو الصورة). وسيكتشف جهاز آيفون الخاص بك المستند تلقائيًا، ويضع مربعًا أصفر حوله ويفحصه على الفور.

ملاحظة: إذا كان هذا لا يناسبك، يمكنك النقر على (تلقائي) في أعلى الزاوية اليمنى والتغيير إلى الوضع اليدوي. الآن ضع كاميرا هاتف آيفون فوق المستند واضغط على زر الالتقاط في الأسفل عندما تكون جاهزًا، إنه الزر نفسه الذي تستخدمه لالتقاط صورة.

ستظهر صورتك الآن جاهزة لإعادة وضع المربع حول المستند الذي تريد مسحه ضوئيًا باستخدام هاتف آيفون ثم اضغط على (Keep Scan) للمتابعة أو (Retake) لحذف الملف والبدء من جديد.

سيتم تنشيط الكاميرا مرة أخرى، مما يتيح لك مسح مستند آخر ضوئيًا باستخدام هاتف آيفون وبمجرد الانتهاء من مسح جميع الصفحات التي تحتاجها، اضغط على حفظ في الركن الأيمن السفلي للإنهاء.

سيظهر المستند الممسوح ضوئيًا الآن في ملاحظتك.

كيفية تحرير ومشاركة مستند ممسوح ضوئيًا على آيفون:

إذا قمت بالنقر فوق المستند الممسوح ضوئيًا باستخدام هاتف آيفون فستتمكن من اقتصاص الصورة وتغيير إعدادات اللون وتدوير الصورة. ويمكنك أيضًا الضغط على (+) في الزاوية اليسرى السفلية لإضافة صورة أخرى إلى المستند الممسوح ضوئيًا أو النقر فوق سلة المهملات في أسفل اليمين لحذف المستند من جهاز آيفون الخاص بك.

انقر فوق زر المشاركة في أعلى الزاوية اليمنى (وهو رمز لمربع به سهم يشير لأعلى). سيمنحك هذا الخيار لمشاركة ملفك عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق المراسلة أو AirDrop. يمكنك أيضًا حفظه في Cloud أو محرك تخزين قائم على آيفون أو تحويله إلى PDF.

كيفية مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على آيفون:

المستندات ليست العنصر الوحيد الذي يمكنك مسحه ضوئيًا باستخدام جهاز آيفون الخاص بك. فمن تحديثات نظام iOS 11 الأخرى إضافة ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة، والذي قامت آبل بدمجه بسلاسة في تطبيق الكاميرا.

أكواد QR هي أكواد باركود ذات مصفوفة مربعة تتكون من مربعات صغيرة بيضاء وسوداء. تم استخدامها لأول مرة في صناعة السيارات في اليابان في منتصف التسعينيات، ولكنها تستخدم الآن في جميع أنحاء العالم من قبل الشركات التي تريد أن توفر عليك متاعب الاضطرار إلى كتابة عنوان ويب محدد.

وأصبح الآن الوصول سريعًا وسهلاً للغاية إلى عنوان الويب المرتبط برمز الاستجابة السريعة عبر جهاز آيفون الخاص بك. إليك ما عليك القيام به:

افتح الكاميرا وضعها بحيث تكون صورة رمز الاستجابة السريعة بأكملها مرئية. وسيكتشف آيفون الرمز الشريطي ويضع مربعًا أصفر حوله.

بمجرد مسحها ضوئيًا، ستظهر فقاعة إعلام أعلى الشاشة. انقر فوق هذه الفقاعة ليتم نقلك إلى موقع الويب المرتبط برمز الاستجابة السريعة.





