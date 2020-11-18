إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية بسعر مناسب فقد تكون سماعات (إيكو بودز) Echo Buds من شركة أمازون هي بالضبط ما تريده، حيث تدعم ميزات عديدة، مثل: مساعد (اليكسا) Alexa مدمج، وتقنية الحد من الضوضاء وغيرها من الميزات الأخرى، وتأتي بسعر مناسب.



إليك كل ما تريد معرفته عن سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds من أمازون:

ما هي سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds؟

هي سماعات أذن لاسلكية من شركة أمازون تدعم المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa، حيث يمكنك استخدامه للقيام بالعديد من المهام، كما تدعم سماعات الأذن اللاسلكيةالمساعدات الصوتية الأخرى (سيري) Siri، و(مساعد جوجل) Google Assistant لتعمل مع أي جهاز مدعوم.

كيف تعمل؟

يمكن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds مع كل من الأوامر الصوتية وضغطات الإصبع، حيث يمكنك نطق عبارة التنبيه (أليكسا) Alexa لتنشيط المساعد الصوتي أو الضغط مطولًا على إحدى السماعتين لتنشيطه، كما يتيح لك الضغط المزدوج على السماعة أيضًا التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء أو الاستماع إلى الأصوات حولك، وتستخدم سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds اتصال الواي فاي أو بيانات الجوال.

ما أبرز ميزاتها:

صوت غامر : توفر برامج تشغيل السماعات المتميزة صوتًا واضحًا وديناميكيًا، كما تعمل تقنية Bose Active Noise للحد من الضوضاء، وتأتي بتصميم مناسب للتثبيت داخل الأذن يعمل على الحد من ضوضاء الخلفية.

مساعد صوتي مدمج لتقليل استخدام اليدين : تأتي سماعات الأذن اللاسلكية بمساعد (أليكسا) مدمج حيث يمكنك تنشيطه عبر الصوت لبث الموسيقى أو الاستماع إلى الكتب الصوتية أو إجراء المكالمات الهاتفية أو الحصول على الاتجاهات.

تتميز بعمر بطارية طويل، حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 5 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 20 ساعة إضافية لعمر البطارية.

تصميم قابل للتخصيص للحصول على صوت أفضل : تأتي سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds بثلاث أحجام من أطراف الأذن مختلفة تناسب معظم المستخدمين.

مقاومة العرق والماء: تدعم سماعات الأذن ميزة مقاومة العرق والماء وفقًا لمعيار IPX4.



تتوفر السماعة بسعر 129.99 دولارًا، كما تقدم معها أمازون عرض اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة (Amazon Music).





