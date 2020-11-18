فيسبوك تطلق ميزات تراسل جديدة لمسنجر وإنستاجرام

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إن الميزات الجديدة التي تأتي في إطار دمج تجربة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في تطبيق مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، أصبحت متاحةً للجميع.

وقالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا: إن الميزة الجديدة الأولى التي أصبحت متاحةً لمستخدمي إنستاجرام هي ميزة (المشاهدة معًا) Watch Together.

وأوضحت الشركة أنه عند التحديث إلى تجربة التراسل الجديدة في إنستاجرام، فيمكن لك أن تشاهد مع أصدقائك مقاطع الفيديو في IGTV، و Reels، والعروض التلفازية، ومقاطع الفيديو الشائعة في الوقت الفعلي أثناء الدردشات المرئية.

أما الميزة الثانية التي أُطلقت فهي سمات الدردشات التي تتيح للمستخدمين إضفاء طابع شخصي إلى المحادثات. وقالت فيسبوك: إنها أضافت سمة خاصة للدردشات عبر كل من مسنجر وإنستاجرام مع TinyTAN، وهي مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة.

وذكرت فيسبوك في منشور على مدونتها أن الميزة الثالثة هي (وضع التلاشي) Vanish Mode التي ستتوفر قريبًا لإنستاجرام، والتي أعلنت الشركة قبل أيام أنها بدأت بإطلاقها لخدمتي مسنجر وإنستاجرام.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن ميزة (وضع التلاشي) نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستاجرام.

وتتيح ميزة (وضع التلاشي) لمستخدمي كل من خدمتي مسنجر، وإنستاجرام إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

وتقول فيسبوك: إن الوضع سيكون خياريًا، مما يعني أنه يجب على المستخدم الموافقة على الدخول إلى (وضع التلاشي) بمجرد أن يُفعِّله الطرف الآخر في الدردشة. وسيرسل مسنجر وإنستاجرام إشعارًا عندما يأخذ الطرف الآخر لقطة للشاشة أثناء الدردشة.

وتقول فيسبوك: إن (وضع التلاشي) متاح الآن لتطبيق مسنجر في الولايات المتحدة وكذلك في بعض البلدان الأخرى. وسيُطلق قريبًا لدول الاتحاد الأوروبي. وسيتوفر لتطبيق إنستاجرام في الولايات المتحدة وبلدان أخرى في وقت لاحق.

وقالت فيسبوك: إن ميزتي (المشاهدة معًا)، وسمات الدردشة هما اثنتان من بين 10 ميزات جديدة للتراسل، وهي تشمل: (الملصقات الذاتية) Selfie Stickers، والتفاعلات المخصصة للرموز التعبيرية، وتأثيرات الرسائل المتحركة، وضوابط الرسائل التي أصبحت متاحة عالميًا لمن يختار التحديث إلى تجربة التراسل الجديدة في إنستاجرام.

ووعدت فيسبوك بإطلاق المزيد من الميزات قريبًا.





