زادت شعبية التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكنك الآن شراء أي شيء ترغب فيه، وبالنسبة للاعبين فإن شراء الألعاب عبر الإنترنت أصبح سهل للغاية، لذلك تنتشر المواقع المزيفة والعروض الوهمية، وبناءً عليه يجب عليك الانتباه جيدًا والتحقق من أي تشتري وكيف.

إليك 6 نصائح تساعدك على حماية بياناتك عند شراء الألعاب عبر الإنترنت:

1- الشراء من مصادر رسمية:

تعتبر المتاجر الرسمية هي الأماكن الوحيدة التي يجب عليك التوجه إليها عند الرغبة في شراء الألعاب والملحقات الافتراضية، والعناصر الأخرى ذات الصلة، حيث تعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على بعض الضمانات على الأقل، مثل: استبدال اللعبة أو إرجاعها.

توجد العديد من المواقع الرسمية لشراء الألعاب، مثل: Steam و GOG أو مواقع المطورين الرسمية، كما يجب تنزيل تطبيقات الألعاب من متجر آب ستور أو جوجل بلاي، وشراء العناصر داخل اللعبة فقط.

2- لا تتسرع عند شراء الألعاب:

تعتبر الخصومات والعروض الترويجية التي توفرها متاجر الألعاب طريقة جيدة لتوفير المال، على سبيل المثال: يقدم متجر Epic Games Store خصومات وعروض للألعاب بشكل منتظم، ولكن مع ذلك إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تخبرك بأن هناك خصم كبير على لعبة ما، فلا تتسرع في الضغط على الرابط مباشرة، بدلاً من ذلك، أدخل عنوان URL للموقع يدويًا في متصفحك وتحقق هل الخصم متاح أم الأمر مجرد خدعة؟



3- تحقق من سياسة الإرجاع:

قبل الشراء تعرف على قواعد المتجر الذي تشتري منه لمعرفة السياسة الخاصة بالاسترجاع في حالة رغبتك بذلك، هذا مهم بشكل خاص إذا لم تكن متأكدًا من أن اللعبة تستحق السعر، حيث نجد أن معظم بائعي التجزئة المعتمدين لديهم سياسة إرجاع الألعاب المشتراة، ولكن قد تختلف الشروط والأحكام.

على سبيل المثال: عند شراء الألعاب من متجر جوجل بلاي فسيكون لديك فقط 48 ساعة من وقت الشراء لاتخاذ قرار بإرجاع اللعبة أو لا، بينما ترفض مواقع أخرى مثل: Steam إرجاع مبلغ الشراء لأي لعبة تقوم بلعبها لأكثر من ساعتين، لذا من الأفضل معرفة مثل هذه الأشياء سابقًا.

4- استخدم بطاقة مخصصة للتسوق عبر الإنترنت:

إذا تم اختراق متجرك المفضل، فقد ينتهي الأمر بتفاصيل الدفع الخاصة بك في أيدي مجرمي الإنترنت، لذا بدلاً من ربط بطاقة الائتمان الرئيسية الخاصة بك بهذه المتاجر يمكنك الحصول على بطاقة خصم للتسوق عبر الإنترنت واستخدامها حسب الحاجة.

كما يمكنك الحصول على بطاقة ائتمان افتراضية من البنك مخصصة للتسوق فقط، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا البحث عن بطاقات الدفع المخصصة للاعبين التي تقدم عروض استرداد نقدي إضافي في منصات الألعاب والحصول على مكافآت داخل اللعبة.

5- استخدم اتصالاً آمنًا عند التسوق:

عند استخدام شبكات الواي فاي العامة، فإن اعتراض البيانات المرسلة عبرها، مثل: تفاصيل بطاقة الائتمان أو بيانات تسجيل الدخول أمر وارد جدًا، ومن ثم نوصي بتسجيل الدخول إلى المتاجر عبر الإنترنت عبر شبكة مؤمنة أو استخدام تطبيقات، مثل: Kaspersky Secure Connection لحماية بياناتك.

6- حماية حساباتك وأجهزتك:

لا تنسى تأمين حساباتك في مواقع شراء الألعاب عبر الإنترنت، مثل: Steam، بالإضافة إلى ذلك من المهم التحقق من المواقع التي سجلت الدخول إليها من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك أو تويتر، كما يجب عليك حماية أجهزتك التي تستخدمها للألعاب، مثل: الحاسوب الشخصي والهاتف الذكي والجهاز اللوحي، حيث يمكنك استخدام حل أمني موثوق به لحمايتك من مواقع الويب الاحتيالية والبرامج الضارة.





