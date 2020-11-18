مع اقتراب موسم الأعياد لهذا العام، نجد أن استمرار تفشي جائحة كورونا قد غير تجربة التسوق المعروفة بشكل كامل، فوفقًا لآخر تقرير من شركة IBM وجد أن انتشار جائحة كورونا قد سرع تحول المتاجر الفعلية إلى تبني التسوق الرقمي بحوالي خمس سنوات، ومع انتظار المتاجر والمشترين حلول فترة موسم العطلات بفارغ الصبر، نجد أن مجرمي الإنترنت أيضا ينتظرون هذه الفترة للاحتيال على المتسوقون عبر الإنترنت، مما يتطلب منك الحذر الشديد اثناء التسوق عبر هاتفك المحمول أو الحاسوب الشخصي.

إليك 4 نصائح لتجنب عمليات الاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت في موسم الأعياد:

1- تأكد من أنك تستخدم موقع الويب الحقيقي:

تعتبر إحدى نقاط الضعف البارزة في التسوق عبر الإنترنت هي كثرة وجود المواقع المزيفة التي تستقطب المتسوقين، حيث تقوم مواقع الويب الزائفة التي تبدو كنسخة متشابهة من مواقع التسوق المشهورة بتقديم عروض خصم كبيرة على المنتجات لجذب المتسوقين.

لذا قبل أن تقوم بادخال بيانات بطاقتك الإئتمانية لشراء منتج ما في أي موقع تأكد من أن عنوان URL الخاص بالموقع يحتوي على رمز القفل ويبدأ ببرتوكول HTTPS ولمزيد من توخي الحذر يمكنك كتابة عنوان URL الخاص بموقع التسوق يدويًا في متصفح الويب.

2- تجنب الضغط على الروابط في رسائل البريد الالكتروني:

من ضمن تقنيات التصيد الاحتيالي الشائعة هو إرسال رسائل بريد إلكتروني تحث المتسوقين على الضغط على الروابط المرفقة للانتقال إلى صفحة المنتج أو موقع الويب، حيث يقوم مجرمو الانترنت بإنشاء مواقع ويب مزيفة تنتحل صفة مواقع التسوق المشروعة للاستيلاء على تفاصيل بطاقة الائتمان التي يدخلها المستخدمون عن غير قصد.

لذا، لتجنب الوقوع ضحية لخدعة التصيد الاحتيالي، خذ وقتك للتأكد من دقة الرسائل الواردة الخاصة بالتسوق، من خلال البحث عن الأخطاء الإملائية وعناوين URL المتشابهة، بالإضافة إلى ذلك كن حذرًا في تنزيل الملفات المرفقة في الرسائل التي تأتي من مرسلين غير معروفين، خاصةً إذا طالبوا باتخاذ إجراء معين.

3- تجنب استخدام كلمات المرور الضعيفة:

وفقًا لتقرير تحقيقات خروقات البيانات لعام 2020 وجد أن أكثر 35% من جميع الخروقات كانت نتيجة استخدام كلمات مرور ضعيفة في الحسابات المختلفة، لذا لتجنب الوقوع ضحية لاختراق كلمة المرور أثناء استخدام حسابات التسوق عبر الإنترنت يجب عليك استخدام كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها في حساباتك خاصة حسابات التسوق عبر الإنترنت، أو يمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور.

4- تجنب الصفقات المشكوك فيها:

أثناء التسوق عبر الإنترنت إذا وجدت صفقة في موقع ما تبدو جيدة جدًا لدرجة يعصب تصديقها، فمن المرجح أن يكون هذا الموقع مزيف، بالإضافة إلى ذلك في حالة تلقي رسائل بريد إلكتروني تحتوي على صفقات بخصومات كبيرة جدا مع روابط متضمنة لمزيد من التفاصيل فلا تضغط عليها مباشرة، بل قم بزيارة موقع التسوق مباشرة عبر المتصفح وابحث عن هذه الصفقة.





