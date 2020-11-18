من الشائع أن تنسى المواعيد المهمة والمواعيد وما إلى ذلك، وقد يؤدي نسيان هذه المواعيد إلى إنتهاء علاقتك بشخص ما أو فقدان وظيفتك، لذلك إليك أبرز تطبيقات التقويم لأجهزة آيفون وآيباد في عام 2020.

تقويم جوجل:

هذا هو تطبيق التقويم الأكثر تنظيمًا من جوجل، مما يعني أنك متأكد من أن لديك العديد من المزايا وخيارات المزامنة. حيث يقدم لك التطبيق ثلاثة خيارات عرض، وهي الشهر والأسبوع واليوم. كما أنه يتزامن تلقائيًا مع حسابك في جيميل ويضيف أحداثًا مثل خطط السفر وحجوزات الفنادق وحجوزات المطاعم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يعمل التطبيق بسلاسة مع جميع التقويمات المثبتة على جهازك، بما في ذلك iCloud و Exchange. ويمكن لمستخدمي آيفون الحصول على التطبيق من هنا.

Calendars: Planner & Reminders

اكتسب التطبيق قاعدة مستخدمين جيدة جدًا منذ إطلاقه، حيث يمكنك مزامنته مع تقويم جوجل الخاص بك وسحب الأحداث وإفلاتها مباشرة. كما أنه يأتي مع سهولة إدارة الحدث عبر الإنترنت، كما يأتي مزودًا بلوحات مفاتيح خاصة تمكنك من تحديد المواعيد وتذكيرات الوقت أسرع مرتين من تقويم iOS المدمج في أجهزة آيفون كما يمكنك الحصول عليه من هنا.

PocketLife Calendar:

يأتي محملاً بمجموعة من المزايا المفيدة والحديثة، وأول ما أعجبني في التطبيق هو أنه يتزامن بسهولة مع Google و Outlook و iCal و Yahoo و iCloud. ويمكنك تبديل طريقة العرض من الخيارات، مثل القائمة واليوم والأسبوع والأجندة والسنة والشهر. كما أن التطبيق متوافق مع AirDrop و AirPrint ويأتي مع Touch ID وحماية Face ID. كما يمكن لمستخدمي آيفون الحصول على التطبيق من هنا.

Calendars 5:

يقدم لك التطبيق بلا شك أفضل تجربة تقويم على الهاتف المحمول. حيث يأتي مزودًا ببعض المزايا الرائعة مثل إدخال اللغة الطبيعية والدعم في وضع عدم الاتصال ومدير المهام والواجهة التي تركز على الأحداث والتذكيرات المخصصة والتنبيهات وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، قد تجده مكلفًا بعض الشيء مقارنة بالتطبيقات الأخرى، والسبب هو أنه بعد شراء التطبيق يجب أن يكون لديك اشتراك بعد فترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أيام. ويمكن لمستخدمي آيفون الحصول على التطبيق مقابل 6.99 دولار من هنا.





