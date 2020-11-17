Epic Games قد تجلب تعابير وجهك إلى فورتنايت

اشترت شركة تطوير الألعاب Epic Games شركة Hyprsense لتقنية الرسوم المتحركة للوجه في الوقت الفعلي، بحيث يمكنها وضع تعابير وجهك مباشرة ضمن شخصية لعبة فيديو باستخدام كاميرا ويب بسيطة، وهي تقنية تبدو مناسبة جدًا للعبة فورتنايت.

وقال (كيم ليبرري) Kim Libreri، رئيس قسم الألعاب في Epic Games: إن عملية الاستحواذ ستمكن شركة تطوير الألعاب من استكشاف المزيد من الابتكارات في الشخصيات الرقمية.

وأدى التحديث المستمر إلى تحويل فورتنايت من لعبة إلى مساحة اجتماعية شهيرة لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء.

وبالرغم من هذه التحديثات المستمرة، كانت التعابير دائمًا مقصورة على المشاعر التي تدخلها Epic Games في اللعبة.

ولا تزال خطط Epic Games لتقنية Hyprsense للرسوم المتحركة للوجه غير واضحة، إلا أن هناك تكهنات بأنه يمكن استخدامها في البداية كوسيلة للتعبير الإبداعي للمطور في بيئة اجتماعية عبر الإنترنت بدلاً من التعامل معها كميزة ألعاب حصرية.

واستضافت لعبة فورتنايت العديد من التجارب الاجتماعية منذ إطلاقها، مثل: الحفلات الموسيقية والعرض الأولية للأفلام، مما حولها إلى منصة أكثر من كونها مجرد لعبة.

ويقول رئيس قسم الألعاب في Epic Games: إن جلب فريق Hyprsense يتيح لنا الاقتراب من هدف منح جميع المبدعين التحكم الكامل في التعبير عن رؤيتهم.

واستكشفت Epic Games في السابق أشكالًا غير مكلفة لالتقاط الحركة لمحرك الألعاب Unreal، ومن ضمنها استخدام كاميرا TrueDepth لهاتف آيفون من أجل إنشاء خريطة عمق للوجه، لكن القدرة على استخدام كاميرا الويب يمكن أن يجعل التقاط حركة الوجه ممكنًا لمزيد من المطورين.

واستحوذت Epic Games في شهر مارس من هذا العام على الشركة البريطانية Cubic Motion Ltd، وهي شركة لتكنولوجيا الرسوم المتحركة الرقمية، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

بينما استحوذت Epic Games في شهر يناير 2019 على شركة التكنولوجيا الصربية 3lateral، وتُستخدم الحلول التقنية لشركة 3lateral لإنشاء شخصيات افتراضية عبر صناعة الألعاب والأفلام والبرامج المتلفزة.





