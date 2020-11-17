ظهرت شركة (Realme) في سوق الهواتف الذكية منذ عامين فقط، ولكنها قدمت مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تدعم ميزات فريدة وتتوفر بأسعار تنافسية، مما ساعدها لتكون العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية هذا العام.

تشير التقارير إلى أن (Realme) هي العلامة التجارية الوحيدة التي حققت نموًا كبيرًا هذا العام، على الرغم من تراجع الأسواق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث حققت نموًا بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنها أيضًا العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية حيث احتلت المركز السابع من حيث المبيعات.

بدأت شركة (Realme) في الأسواق الآسيوية – أهم سوق لها هو الهند – وهي خطوة ساعدتها على الانتشار بسرعة، كما تمكنت من دخول الأسواق الأوروبية في الفترة الأخيرة، ووسعت مجموعة منتجاتها لتتجاوز الهواتف، وتشمل: سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية أيضًا.

تتميز هواتف (Realme) بالأداء القوي – حيث تعتمد على أحدث المعالجات في السوق – والشاشات الكبيرة الحجم التي تدعم معدلات التحديث العالية، والكاميرا القوية، والتصميم الأنيق والألوان المبتكرة، مما يجعلها تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر التنافسي.

إليك 5 من أفضل هواتف Realme التي يمكنك شراؤها في 2020:

1- هاتف Realme X50 Pro:

تاريخ الإصدار: مارس 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 865 5G) ثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.44 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 411 بكسلًا في البوصة الواحدة، كما تدعم معدل تحديث حتى 90 هرتزًا، و +HDR10

سعة التخزين الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 أو 8 أو 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.7، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وبفتحة للعدسة f/2.3، والثالثة: عدسة مقربة (Telephoto) بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.5، والرابعة : عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات، الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.5، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع وبفتحة للعدسة f/2.2.

البطارية: بسعة 4200 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (realme UI).

اللون: الأحمر والأخضر.

السعر: يبدأ من 550 دولارًا.

تتوفر النسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت بسعر 3956 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني في موقع أمازون السعودية.

2- هاتف Realme 7 Pro:

تاريخ الإصدار: سبتمبر 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 720G) ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 411 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وبفتحة للعدسة f/2.3، والثالثة: عدسة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4، والرابعة : عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (realme UI).

اللون: الأزرق، والفضي.

السعر: 1299 ريالًا سعوديًا.

3- هاتف Realme 7:

تاريخ الإصدار: أكتوبر 2020.

المعالج: معالج (Mediatek Helio G95) ثماني النوى بتردد 2.05 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 90 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وبفتحة للعدسة f/2.3، والثالثة: عدسة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4، والرابعة : عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (realme UI).

اللون: (الأبيض الضبابي) Mist White.

السعر: 999 ريالًا سعوديًا.

4- هاتف Realme 6 Pro:

تاريخ الإصدار: مارس 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 720G) ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.6 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 399 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 90 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وبفتحة للعدسة f/2.5، والثالثة: عدسة (telephoto) بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.3، والرابعة : عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات، الأساسية: بدقة 16 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (realme UI).

اللون: الأزرق والأرجواني.

الخصم: 14%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 14% أي بسعر 1029 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف Realme 6:



تاريخ الإصدار: مارس 2020.

المعالج: معالج (Mediatek Helio G90T ) ثماني النوى بتردد 2.05 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 90 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة، وبفتحة للعدسة f/2.3، والثالثة: عدسة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4، والرابعة : عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (realme UI).

اللون: الأزرق والأبيض.

الخصم: 7%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 7% أي بسعر 929 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





