متى سيحصل هاتفك على أندرويد 10؟

لقد توقف نظام أندرويد 10 منذ أكثر من عام الآن، وسواء كنت متحمسًا بشأن إعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك حريصًا على وصوله إلى هاتفك. حتى مع توفر أندرويد 11 لأجهزة Pixel، لا يزال هناك العديد من الهواتف التي تنتظر وصول تحديث أندرويد 10.

سامسونج:

تعد شركة سامسونج اللاعب الأكبر في عالم أندرويد، فضلاً عن كونها أكبر لاعب في عالم الهواتف الذكية بأكمله. وحتى الآن، أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 الخاص بها للأجهزة التالية:

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G

Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite

Galaxy S9 and S9+

Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite

Galaxy Note 9

Galaxy M11

Galaxy M51

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A70/A70s

Galaxy A51

Galaxy A50

Galaxy A42 5G

Galaxy A31

Galaxy A30s

Galaxy A21 / A21S

Galaxy A20/A20s

Galaxy A11

Galaxy A10

كما يشق نظام أندرويد 10 طريقه أكثر فأكثر إلى أجهزة سامسونج، على الرغم من عمليات الإطلاق الأخيرة للأجهزة ذات الأسماء الكبيرة مثل Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold 2.

إل جي:

في السنوات الماضية، اشتهرت LG بتحديثات أندرويد البطيئة وغير المتسقة، ويؤلمنا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة. واعتبارًا من الآن، قامت LG بتحديث الهواتف التالية إلى أندرويد 10:

LG Wing

LG Velvet

LG G8

LG G8X

LG G7 / G7 One

LG V60

LG V50

LG V40

LG Q60

LG Stylo 5

كما أعلنت شركة إل جي عن باقي خطط تحديث أندرويد 10 الخاصة بها في 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 في وقت ما:

LG K40s

LG K50

LG K50s

LG Q60

هواوي:

تعد شركة هواوي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، حيث تتراوح أجهزتها من الهواتف الرائدة المتطورة إلى خيارات الميزانية المنخفضة التكلفة. وتم بالفعل تحديث جميع هواتف الشركة الحالية تقريبًا إلى أندرويد 10 بما في ذلك:

Huawei P40 series

Huawei P30 series

Huawei P20 series

Huawei Mate 40 Series

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Mate 20 series

Huawei Mate 10 series

Huawei Mate X / Mate Xs

Honor 30 / 30 Pro

Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite

Honor 30S

Honor 30i

Honor 20S

Honor View 20

Honor 10X Lite

Honor 10

Honor View 10

Honor 9A

Honor 9X / 9X Pro

Honor 8X





