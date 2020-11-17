متى سيحصل هاتفك على أندرويد 10؟

لقد توقف نظام أندرويد 10 منذ أكثر من عام الآن، وسواء كنت متحمسًا بشأن إعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك حريصًا على وصوله إلى هاتفك. حتى مع توفر أندرويد 11 لأجهزة Pixel، لا يزال هناك العديد من الهواتف التي تنتظر وصول تحديث أندرويد 10.
سامسونج:
تعد شركة سامسونج اللاعب الأكبر في عالم أندرويد، فضلاً عن كونها أكبر لاعب في عالم الهواتف الذكية بأكمله. وحتى الآن، أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 الخاص بها للأجهزة التالية:
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20, S20+, S20 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2
- Galaxy Z Flip / Z Flip 5G
- Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite
- Galaxy S9 and S9+
- Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite
- Galaxy Note 9
- Galaxy M11
- Galaxy M51
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A70/A70s
- Galaxy A51
- Galaxy A50
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A31
- Galaxy A30s
- Galaxy A21 / A21S
- Galaxy A20/A20s
- Galaxy A11
- Galaxy A10
كما يشق نظام أندرويد 10 طريقه أكثر فأكثر إلى أجهزة سامسونج، على الرغم من عمليات الإطلاق الأخيرة للأجهزة ذات الأسماء الكبيرة مثل Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold 2.
إل جي:
في السنوات الماضية، اشتهرت LG بتحديثات أندرويد البطيئة وغير المتسقة، ويؤلمنا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة. واعتبارًا من الآن، قامت LG بتحديث الهواتف التالية إلى أندرويد 10:
- LG Wing
- LG Velvet
- LG G8
- LG G8X
- LG G7 / G7 One
- LG V60
- LG V50
- LG V40
- LG Q60
- LG Stylo 5
كما أعلنت شركة إل جي عن باقي خطط تحديث أندرويد 10 الخاصة بها في 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 في وقت ما:
- LG K40s
- LG K50
- LG K50s
- LG Q60
هواوي:
تعد شركة هواوي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، حيث تتراوح أجهزتها من الهواتف الرائدة المتطورة إلى خيارات الميزانية المنخفضة التكلفة. وتم بالفعل تحديث جميع هواتف الشركة الحالية تقريبًا إلى أندرويد 10 بما في ذلك:
- Huawei P40 series
- Huawei P30 series
- Huawei P20 series
- Huawei Mate 40 Series
- Huawei Mate 30E Pro 5G
- Huawei Mate 20 series
- Huawei Mate 10 series
- Huawei Mate X / Mate Xs
- Honor 30 / 30 Pro
- Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite
- Honor 30S
- Honor 30i
- Honor 20S
- Honor View 20
- Honor 10X Lite
- Honor 10
- Honor View 10
- Honor 9A
- Honor 9X / 9X Pro
- Honor 8X