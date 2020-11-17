مايكروسوفت تتوقع حدوث نقص في منصات Xbox

تعاني شركة مايكروسوفت من نقص في كمية منصات الألعاب Xbox Series X و Xbox Series S المعروضة للبيع.

وفي حال لم تتمكن من الحصول على منصة عبر الطلب الأولي، فقد تنتظر حتى العام المقبل.

ووفقًا لعملاقة البرمجيات، فقد لا يكون هناك ما يكفي من أجهزة Xbox المعروضة للبيع بسهولة ضمن المتاجر خلال الشهرين المقبلين.

وقال (تيم ستيوارت) Tim Stuart، المدير المالي لقطاع Xbox في المؤتمر الافتراضي للترفيه التفاعلي Jefferies: أعتقد أننا سنستمر في رؤية نقص في الإمدادات مع اقترابنا من الربع التالي للعطلة.

وحاول (فيل سبنسر) Phil Spencer، نائب الرئيس التنفيذي الحالي للألعاب في مايكروسوفت ورئيس علامة Xbox التجارية، وضع توقعات بشأن نقص العرض في نهاية شهر أكتوبر.

وقال : سيكون لدينا طلب أكثر مما نوفره، وسأعتذر مقدمًا للناس عن ذلك، وأعتقد أننا سنعيش في هذا العالم لبضعة أشهر حيث سيكون لدينا طلب أكثر بكثير مما نوفره.

واعتذر سبنسر مرة أخرى عن العدد المحدود لمنصات Xbox في حدث Twitch الافتراضي Glitchcon، حيث قال: كنا نبنيها منذ ما يقرب من شهرين ونحاول جلب أكبر عدد ممكن إلى المتاجر، لكن الطلب مرتفع جدًا.

ووفقًا لستيوارت، قد يتغير وضع إمدادات Xbox Series X و Xbox Series S في أوائل العام المقبل.

وقال ستيوارت: عندما نصل إلى الربع المالي الرابع، فإن سلسلة التوريد لدينا ستعمل بأقصى سرعة ممكنة، ويبدأ الربع المالي الرابع لشركة مايكروسوفت في الفترة الممتدة بين شهري أبريل ويونيو.

يذكر أن شركة مايكروسوفت ليست الوحيدة التي تتوقع نقصًا في منتجات الألعاب الجديدة هذا العام، وفي كل مرة يتم فيها إطلاق أجهزة جديدة، يكون هناك نقص في الإمدادات على مستوى العالم تقريبًا.

وقال (جنسن هوانغ) Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في أوائل شهر أكتوبر: إن الشركة تتوقع حدوث نقص في بطاقات الرسومات RTX 3080 و RTX 3090 حتى العام المقبل.

كما لا يبدو أن هناك الكثير من منصات PlayStation 5 المعروضة للبيع في الوقت الحالي.





