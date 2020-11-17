تعد الدردشة مع الأصدقاء أثناء اللعب في منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 أمرًا ممتعًا، ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في مشاركة الشاشة معهم في لعبة معينة للحصول على المساعدة أو دعوتهم حتى يتمكن أصدقائك من مشاهدتك وأنت تلعب.

إليك كيفية استخدام ميزة مشاركة الشاشة في بلاي ستيشن 5 بسهولة:

في وحدة التحكم اللاسلكية DualSense اضغط على زر PS لفتح لوحة التحكم.

قم بتحديد خيار (Game Base) في الشاشة.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، اضغط على خيار (مجموعتك النشطة) your active party.

قم بتحديد خيار (بدء مشاركة الشاشة) Start Screen Share، ثم راجع الخصوصية وجميع الشروط والأحكام.

اضغط على خيار (موافق) OK.

الآن، أنت مستعد تمامًا لبدء استعراض مهاراتك في اللعب أو طلب المساعدة في تخطي جزء معين في اللعبة أثناء الدردشة مع الأصدقاء منصة بلاي ستيشن 5.

كيفية عرض شاشة لاعب آخر في منصة بلاي ستيشن 5:

إذا كنت تريد أن ترى ما يشاركه أصدقائك معك في منصة الألعاب، فاتبع الخطوات التالية:

في وحدة التحكم اللاسلكية DualSense اضغط على زر PS لفتح لوحة التحكم.

حدد بطاقة النشاط التي عليها أيقونة مشاركة الشاشة.

بمجرد بدء تشغيل الفيديو، سيكون لديك خيار اختيار المشاهدة في وضع ملء الشاشة أو صورة داخل صورة أو تثبيتها في جانب الشاشة.

ملاحظة: للحصول على جودة مميزة للمحادثات أثناء اللعب، يجب عليك ارتداء سماعات رأس تحتوي على ميكروفون مدمج من أجل ذلك، مما يتيح لك هذا التركيز على ما تفعله بالإضافة إلى الدردشة مع اللاعبين الموجودين في مجموعتك.

الجدير بالذكر، منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 تأتي ببعض الأدوات المضمنة التي تتيح لك حفظ لقطات لمقاطع اللعب بمعدل 60 إطارًا في الثانية ولقطات للشاشة بدقة 4K، ويمكنك معرفة كيفية استخدام هذه الأدوات من خلال الاطلاع على مقال: 3 طرق تتيح لك الوصول إلى لقطات الشاشة المحفوظة في PS5.

وأخيرًا، إذا كنت أحد اللاعبين المتحمسين لتجربة كل ما هو جديد، فربما ترغب في شراء منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 الجديدة، ولكن قبل أن تنفق مئات الدولارات على منصة الألعاب الجديدة هذه، يمكنك الاطلاع على مقال: 5 أشياء يجب عليك مراعاتها قبل شراء PlayStation 5 قبل اتخاذ قرار الشراء.





