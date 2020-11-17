كل ما تريد معرفته عن منصة الألعاب Xbox Series X الجديدة

بدأت شركة مايكروسوفت خلال الأسبوع الماضي بإطلاق منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X الجديدة، وتعتبر هذه المنصة من أقوى طرز سلسلة Xbox التي أطلقتها الشركة حتى الآن، حيث تتميز بالأداء القوى وتدعم العديد من الميزات الجديدة التي توفر لك تجربة لعب ممتعة.



إليك كل ما تريد معرفته عن منصة الألعاب Xbox Series X من مايكروسوفت:

المواصفات:

تعد منصة الألعاب (Xbox Series X) ترقية هائلة في سلسلة Xbox التي تطورها شركة مايكروسوفت، حيث تعتبر أقوى بأربعة أضعاف من سابقتها، لأنها تعمل بوحدة معالجة مركزية من نوع Zen 2 – التي تطورها شركة AMD – وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ووحدة معالجة رسوميات مخصصة من الشركة نفسها بقوة 12 تيرافلوب.

كما تحتوي منصة الألعاب الجديدة أيضًا على محرك أقراص من نوع NVMe SSD بسعة 1 تيرابايت، مع سرعات قراءة تصل إلى 2 جيجابايت في الثانية، والهدف هو تقليل أوقات التحميل إلى الحد الأدنى وتقديم بيئة لعب سريعة للغاية، وقارئ أقراص Blu-ray لتشغيل الألعاب والأفلام المفضلة لديك، وتدعم البث بدقة 4K كما تدعم تقنية HDR10 و Dolby .Vision

بالنسبة للألعاب؛ تدعم منصة الألعاب (Xbox Series X) دقة 8K مع معدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، أو دقة عند معدل تحديث قدره 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى ذلك تأتي منصة الألعاب بميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing التي تُحسن عرض الضوء والظلال في الوقت الفعلي، ولكن يجب الحصول عليها إلى شاشة ذات معدل تحديث عالٍ ودقة عالية للاستفادة من هذه الميزات المرئية الرائعة.

الميزات:

تأتي منصة الألعاب (Xbox Series X) بميزة جديدة هي: خدمة البث السحابي التي تم تضمينها كجزء من خدمة Xbox Game Pass Ultimate حيث تسمح لك هذه الميزة ببث الألعاب من السحابة إلى منصة الألعاب أو الحاسوب أو الهاتف الذكي مما يتيح لك تجاوز أوقات التنزيل والتثبيت والتحديث للانتقال مباشرة إلى اللعبة.

بالإضافة إلى ميزة (الاستئناف السريع) Quick Resume، التي تتيح لك التبديل من لعبة إلى أخرى، ومن ثم عندما تريد معاودة تشغيل اللعبة التي تقوم بالتبديل إليها، فستقوم المنصة بتحميل اللعبة من المكان الذي توقفت فيه بسرعة وسهولة.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي دعم تحسين رسوميات الألعاب القديمة، فباستخدام المكونات الداخلية القوية وتقنيات التعلم الآلي يمكن للمنصة تحسين إطارات الألعاب التي أُطلقت منذ سنوات، حيث تدعم حتى ألعاب Xbox 360 .

ما هي ميزات وحدة التحكم:

من أبرز التغيرات التي شهدتها وحدة التحكم الخاصة بالمنصة هو التصميم الأنيق المناسب لمختلف أشكال اليدين وأحجامها، مع وجود سطح مطاطي في الجزء الخلفي لتحسين القبضة والراحة حتى في جلسات اللعب الطويلة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي وحدة التحكم على زر مشاركة لقطة الشاشة، كما تتوافق وحدة التحكم مع حواسيب ويندوز 10 وأجهزة أندرويد وiOS عبر اتصال البلوتوث.

الألعاب:

بسبب تفشي جائحة كورونا، قامت مايكروسوفت بتأجيل إطلاق العديد من الألعاب الجديدة إلى العام القادم، ولكن مع ذلك ستحصل على 30 لعبة عند شراء منصة الألعاب لأول مرة، كما ستدعم العديد من هذه الألعاب (Smart Delivery) من مايكروسوفت مما يعني أنه إذا اشتريت لعبة لوحدة تحكم Xbox One القديمة، فستحصل على إصدار Xbox Series X المحسن مجانًا، بالإضافة إلى ذلك ستتوفر بعض الألعاب في خدمة Xbox Game Pass وXbox Game Pass Ultimate.

هل ستتوافق منصة الألعاب Xbox Series X مع الطرز السابقة:

ستكون منصة (Xbox Series X) متوافقة تمامًا مع جميع ألعاب Xbox One ويتضمن ذلك أي ألعاب تعمل على طرز منصات الألعاب الأخرى، مثل: Xbox 360 وألعاب Xbox الأصلية، ووفقًا للشركة سيكون هناك برنامج يقوم تلقائيًا بترقية بعض الألعاب المشتركة بمجرد الترقية إلى منصة الألعاب (Xbox Series X) الجديدة.

السعر:

قامت مايكروسوفت بتوفير منصة (Xbox Series X) عبر برنامج Xbox All Access بأقساط شهرية خلال مدة 24 شهرًا، حيث يمكن للمستخدم دفع 39.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على المنصة، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة (Xbox Game Pass Ultimate)، وخدمة (إكس بوكس لايف) Xbox Live.

مع العلم أن برنامج Xbox All Access متاح الآن في 12 دولة، هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع وعد الشركة بتوفيره في المزيد من الدول في عام 2021.





