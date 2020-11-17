صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات أندرويد واحصل على 6 كتب إلكترونية مع خصم 96%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة وتطوير تطبيقات أندرويد وكذلك الألعاب، حيث ستتعلم أكثر من لغة برمجة، منها: Java، و Kotlin، وإطار Spring، كما ستتعلم كيفية استخدام منصة (Android Studio)، وقاعدة البيانات Firebase – التي طورتها جوجل – لمزامنة بيانات المستخدم بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.