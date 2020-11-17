سعر البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات تقريبًا

ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 17,000 دولار أمريكي اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد ارتفاعات سابقة خلال الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر البيتكوين بما يزيد عن 4 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ جرى تداوله عند 17,030 دولارًا ووصل إلى أعلى نقطة له منذ 7 كانون الثاني/ يناير 2018، وذلك وفقًا لبيانات موقع CoinDesk.

ويأمل المستثمرون أن يؤدي المزيد من تحفيز البنك المركزي الأمريكي لدعم الاقتصادات المتضررة من جائحة (كوفيد-19) COVID-19 إلى ارتفاع قيمة الأصول الرقمية.

ويقول المطلعون على الصناعة: إن صعود عملة البيتكوين خلال العام الحالي – الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 137 في المئة منذ بداية العام – يرجع إلى عدد من العوامل، ويشمل ذلك: موجة التحفيز الحكومي المرتبطة بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، والاهتمام من المستثمرين المشهورين، مثل: Paul Tudor Jones، و Stanley Druckenmiller.

وقال (تشارلز هايتر) – الرئيس التنفيذي لمزود بيانات سوق التشفير (كريبتو كومبير) CryptoCompare لشبكة CNBC: “لقد تم إغلاق الفجوة بين عالم التشفير والمؤسسات المالية التقليدية بصورة كبيرة”.

ووصف عشاق العملات المشفرة عملة البيتكوين بأنها تتمتع بصفات مماثلة لأصول الملاذ الآمن، مثل: الذهب، والتي غالبًا ما يتدفق عليها المستثمرون في أوقات الاضطراب الاقتصادي. ويزعمون أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي المتخذة استجابة للوباء تقلل من جاذبية العملات السيادية، مثل: الدولار الأمريكي.

وكانت البيتكوين في حالة صعود خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات الرقمية (باي بال) PayPal أنها ستتيح عمليات الشراء باستخدام العملات الافتراضية على نظامها الأساسي.

وعززت الأخبار التوقعات الطويلة الأمد بأنه من الممكن أن تصبح عملة البيتكوين ومنافساتها طريقة للدفع أكثر قابلية للتطبيق، وهو هدف كان في السابق بعيد المنال.

ويعلق المستثمرون والمتحمسون لعملة البيتكوين آمالهم أيضًا في زيادة الأسعار على مزيد من الوضوح من المنظمين الماليين العالميين بشأن قواعد العملات المشفرة، وزيادة الاعتماد من قبل شركات التمويل الرئيسية.

يُشار إلى أن التحسن الحادّ ليس شائعًا في العملات المشفرة، وعادةً ما يتبعه هبوط شديدة الانحدار، ويرافق ذلك وجود العديد من الخبراء الذين هم في حيرة من أمرهم لتحديد سبب واضح لتغيير الاتجاه.

وارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 20,000 دولار في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، ثم انخفض بنسبة 50 في المئة في الشهر التالي.

وقال (ديفيد جيرارد) – خبير العملات المشفرة ومؤلف كتاب عن العملة الافتراضية (ليبرا) Libra التي تقودها فيسبوك – في وقت سابق: “لا ترتفع البيتكوين أو تنخفض لأسباب الاقتصاد الكلي، مثل التيسير الكمي أو قرارات المستثمر الحقيقي”. وأضاف: “إن السوق ضعيف ويُتلاعب به، ويُشرح كل تغيير في الأسعار بالكامل من خلال مشكلات السوق الداخلية”.





