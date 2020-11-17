قالت شركة مشاركة المنازل Airbnb: إن أعمال البحث في جوجل منعتها من جني حركة المرور على الإنترنت، وذلك وفقًا للوثائق التي قدمتها الشركة بينما تستعد لبيع الأسهم للجمهور.

وقدمت الشركة طلبًا للاكتتاب العام الأولي يوم أمس الاثنين، وأصدرت نشرة الاكتتاب الخاصة بها، بحيث تعطي النشرة التمهيدية نظرة عميقة على أعمال الشركة، لا سيما مدى الضرر الذي أصاب المنصة بسبب وباء فيروس كورونا.

وتقول Airbnb: إن أعمالها ستستمر في التأثر بسبب تقليص الأشخاص للسفر مع استمرار انتشار الفيروس.

وتسمح شركة مشاركة المنازل للمستخدمين بحجز إيجارات وتجارب قصيرة الأجل أثناء السفر، وأوضحت أن شركة جوجل فضلت منتجاتها على منتجات Airbnb، مما أدى إلى انخفاض عدد زوار موقعها عبر الإنترنت.

وأضافت شركة جوجل في العام الماضي المزيد من ميزات البحث المشابهة لمواقع السفر، ومن ضمنها مواقع إيجارات العطلات.

وتعتقد الشركة أن نتائج تحسين محركات البحث لديها SEO قد تأثرت سلبًا بإطلاق Google Travel وإعلانات Google Vacation Rental، مما قلل من أهمية منصتها في نتائج البحث العضوية للمصطلحات المتعلقة بالسفر عبر جوجل.

وتشرح Airbnb تحسين محركات البحث، أو SEO، على أنها ممارسة تخصيص المحتوى للظهور بشكل أكثر بروزًا في نتائج البحث دون دفع مقابل.

وتحذر الشركة من أن استمرار المشكلات في تصنيفات البحث قد يجبرها على زيادة الإنفاق على التسويق.

وقالت: نحتاج إلى زيادة إنفاقنا التسويقي المدفوع مما يزيد من التكاليف الإجمالية لاكتساب العملاء ويؤثر سلبًا في أعمالنا ونتائج العمليات والحالة المالية.

وشهدت الشركة خسائر سنوية صافية كل عام منذ إطلاقها، وتقول: إنها قد لا تكون قادرة على تحقيق الربحية.

وانتقلت الشركة من خسارة صافية قدرها 70 مليون دولار في عام 2017 إلى خسارة صافية قدرها 674.3 مليون دولار في عام 2019، محققة إيرادات بلغت 4.81 مليارات دولار.

وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، شهدت خسارة صافية قدرها 696.9 مليون دولار من إيرادات بقيمة 2.52 مليار دولار.

وباعت Airbnb حتى الآن في عام 2020 إجمالي حجوزات بقيمة 17.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 39 في المئة عن العام السابق.

وقالت الشركة: تباطأ معدل نمو الإيرادات لدينا، ونتوقع أن يستمر في التباطؤ في المستقبل.

وحققت Airbnb في الربع الماضي إيرادات بلغت 1.34 مليار دولار ، بانخفاض 19 في المئة من 1.65 مليار دولار في الإيرادات في الربع السابق من العام الماضي.





