جوجل تطلق ميزة الإعلانات الصوتية في يوتيوب

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن منتجات إعلانية جديدة مصممة لمساعدة جهات التسويق في الوصول إلى زوار موقع يوتيوب الذين يستمعون أكثر مما يشاهدون.

وتعد الإعلانات الصوتية الإضافة الأبرز في المنتجات الإعلانية الجديدة. وأوضحت جوجل في منشور على مدونتها أن هذه الإعلانات مصممة للمشاهدين الذين يشغلون يوتيوب دون أن ينظروا إلى الشاشة دائمًا، وإنما يلقون نظرة خاطفة على الشاشة من حين لآخر، أو قد يتجاهلون العناصر المرئية تمامًا.

وقالت جوجل: إن الإعلانات الصوتية لن تكون صوتية فقط، بل إن الصوت سيكون محور الإعلان، في حين يقتصر الجانب المرئي على “صورة ثابتة أو رسوم متحركة بسيطة”.

وتقول الشركة: إنه في الاختبار المبكر، أدى أكثر من 75 في المئة من حملات الإعلانات الصوتية في يوتيوب إلى زيادة كبيرة في الوعي بالعلامة التجارية.

وبالإضافة إلى إطلاق الإعلانات الصوتية بصورة تجريبية، أعلنت جوجل أيضًا عن قوائم الموسيقى الديناميكي، التي تسمح للمسوقين باستهداف حملاتهم في مجموعات من القنوات الموسيقية في يوتيوب. ويمكن أن تركز هذه المجموعات على نوع، مثل: الموسيقى اللاتينية، أو على اهتمامات، مثل: اللياقة البدنية.

وفي منشور منفصل، قدّم رئيس قسم الموسيقى في يوتيوب (ليور كوهين) قضية أوسع للمعلنين بشأن سبب وجوب اعتبار يوتيوب منصة أساسية لبث الموسيقى. وبحسب كوهين، يشاهد أكثر من ملياري مشاهد مسجل الدخول مقطع فيديو موسيقيًا واحدًا على الأقل كل شهر.

وقال كوهين: إن 60 في المئة من مشاهدة الموسيقى عبر يوتيوب تجري عبر الهاتف المحمول، حيث تُعطّل المشاهدة ليُستمع إلى الموسيقى في الخلفية.

يُشار إلى أن موقع يوتيوب أطلق أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تحديثًا لتطبيقاته للأجهزة المحمولة، مع بعض الميزات الجديدة التي من شأنها أن تجعل مشاهدة مقاطع الفيديو والتحكم فيها أسهل قليلًا، وذلك مع إيماءات جديدة، وعناصر مُحدثّة للتحكم في المشغل، وميزات إضافية.

ومن أكبر التحديثات الجديدة إيماءة جديدة لتشغيل مقطع الفيديو بوضع ملء الشاشة، فبدلًا من النقر على الزر الخاص بهذا الخيار، أو تدوير الهاتف، سيتمكن المستخدمون الآن من التمرير سريعًا للأعلى في نافذة الفيديو للدخول إلى وضع ملء الشاشة، والتمرير السريع للأسفل للعودة إلى صفحة المشغل القياسية.





