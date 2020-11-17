أوبو تكشف رسميًا عن هاتف بشاشة قابلة للتمدد

عقدت شركة (أوبو) Oppo اليوم الثلاثاء حدثها السنوي Oppo Inno Day بنسخته الثانية، وهو الحدث الذي تكشف فيه الشركة الصينية عن منتجات بشكل تصوري، وقد تُطلق لاحقًا بوصفها منتجات متاحة لعامة المستهلكين.

وركزت أوبو خلال حدث Oppo Inno Day 2020 على الكشف عن هاتف ذكي مع شاشة قابلة للتمدد، بالإضافة إلى نظارات جديدة تدعم تقنية الواقع المعزز.

وأوضحت الشركة أن هاتفها التصوري Oppo X 2021 هو نتيجة لبحثها وتطويرها للشاشات المرنة. ويستخدم الهاتف بشكله النظامي شاشة مستطيلة الشكل من نوع OLED وبقياس 6.7 بوصات، ولكن بعد التمدد يصبح شكلها مربعًا وشبيهًا بالحواسيب اللوحية، وذلك بقياس 7.4 بوصات.

وتقول أوبو: إنها طورت مجموعة الحركة الخاصة بالهاتف، والصفيحة البنيوية، والرقاقة الحامية للشاشة لضمان متانة الجهاز.

يُذكر أن أوبو ليست الأولى في الكشف عن هاتف ذي شاشة قابلة للتمدد، إذ أعلنت شركة (تي سي إل) TCL العام الماضي عن نموذج أولي مشابه، ومع ذلك فإن هاتف TCL لم يكن يعمل، إذ إن الشاشة كان عبارة عن ورقة. أما أوبو فهي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وقد أطلقت من قبل هواتف ذكية مع تصاميم ذات محركات، مثل: هاتف (أوبو فايند إكس) Oppo Find X.

وبالإضافة إلى الهاتف التصوري Oppo X 2021، كشفت أوبو عن نظارة الواقع المعزز Oppo AR Glass 2021، التي تعد أحدث خطوة من الشركة الصينية في مجال الأجهزة القابلة للارتداء الداعمة لتقنية الواقع المعزز.

وتقول أوبو: إن النظارة أخف بنسبة 75 في المئة من نظارة سابقة كانت الشركة قد كشفت عنها العام الماضي بوصفها نظارة تصورية في حدث Oppo Inno Day 2019. وتستخدم النظارة الجديدة عدسات مع شاشة من نوع OLED بقياس 0.71 بوصة.

وتتضمن النظارة كاميرتين تدعمان تقنية عين السمكة لدعم التعرف على الإيماءات، بالإضافة إلى حساس لتصوير العمق، وكاميرا RGB تقليدية.

ويمكن ربط نظارة Oppo AR Glass 2021 مباشرةً بهاتف (فايند إكس2 برو) Find X2 Pro عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، وذلك بهدف الاستفادة من طاقة المعالجة الخاصة بالهاتف.





